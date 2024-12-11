В «Пари НН» уверены, что команда усилится в зимнее трансферное окно

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов выразил уверенность в том, что команда сможет усилиться в зимнее трансферное окно.

У нас уже есть конкретные планы на предстоящее зимнее трансферное окно — уверен, что мы их реализуем. Не надо списывать нас со счетов — мы всё понимаем, не на луне находимся, адекватно оцениваем ситуацию. Уверен, что следующая часть сезона будет достаточно прочной и более эффективной, более победной для нашего клуба.