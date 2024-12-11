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В «Пари НН» уверены, что команда усилится в зимнее трансферное окно

сегодня, 11:04

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов выразил уверенность в том, что команда сможет усилиться в зимнее трансферное окно.

У нас уже есть конкретные планы на предстоящее зимнее трансферное окно — уверен, что мы их реализуем. Не надо списывать нас со счетов — мы всё понимаем, не на луне находимся, адекватно оцениваем ситуацию. Уверен, что следующая часть сезона будет достаточно прочной и более эффективной, более победной для нашего клуба.

После восемнадцати туров «Пари НН» находится на двенадцатой строчке в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что нижегородцы заинтересованы в услугах нападающего «Динамо» и полузащитника «Спартака», а также форварда «Краснодара».

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НН
Источник: bookmaker-ratings.ru
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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
сегодня в 15:15
Вилами по воде... Фармацевта нужно убирать...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 11:15
Интересно, а за какие средства?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:14
Все команды будут усиляться .
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