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Лисакович уверен, что «Балтика» станет чемпионом Первой лиги

вчера, 16:43

Нападающий «Балтики» Виталий Лисакович уверен, что калининградская команда станет чемпионом Первой Лиги по итогам сезона‑2024/25.

Вы же видите таблицу? Мы там же и закончим. Есть только первое место. Мы с «Рубином» тоже первое место заняли, когда были в Первой лиге. Конкуренты есть всегда, но ты же зависишь от себя. Мы уверены за счет себя, команды, тренировок. Возможно, где‑то присутствует фарт. Мы можем хорошо играть, но уступить со счетом 0:1. Можем плохо играть и выиграть. Талалаев поменял подготовку, тренировки. Стало более агрессивно, более интенсивно. Ты выходишь на какой‑то физический пик и тебе становится легче в игре. Ты работаешь на максимуме. Могу сказать, что это самый тяжелый недельный цикл, который я видел. Не знаю, что будет на предсезонке. Кислородный баллон закажу из Белоруссии, возьму с собой на сборы.

«Балтика» под руководством Андрея Талалаева набрала 45 очков в 21 матче и лидирует в турнирной таблице Первой лиги, опережая московское «Торпедо» на два очка.

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Все комментарии
Uzetum
Uzetum
вчера в 18:13
Стоит пожелать Лисаковичу и Балтике победить в первой лиге.
Capral
Capral
вчера в 17:56, ред.
Конечно, довольно самонадеянное заявление, в то время, как играть в ФНЛ еще долго. Но если по качеству игры, то пожалуй да, Балтика очень прилично смотрится. Талалаев смастерил, чисто тренерскую команду, которая полностью выстоена по тренерскому образу и подобию. Балтика- очень дисциплинированная команда, а игровая дисциплина- это точно работа Талалаева, именно этим, он и отличался всегда в других клубах. Команда не играет в очень яркий футбол, не бежит оголтело в атаку, но при этом, очень внимательна при обороне собственных ворот. Мне довелось посмотреть ряд игр команды, и надо признать, что команда полностью готова к ПЛ. Если в игре Торпедо чувствуются, и невооруженным глазом видны очевидные тренерские просчеты, то у Балтики, таковых- практически нет. Очень грамотно посторен баланс в линиях, где крайне редко случаются разрывы. На мой взгляд, в настоящий момент, команда по праву занимает лидирующие позиции в 1-й лиге. А её игру с Торпедо, в кубке, можно считать- практически образцовой!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:42
На счёт чемпионства зарекаться рано, но в числе четырёх претендентов на выход в РПЛ точно будет.
Анатолий 187
Анатолий 187
вчера в 17:35
забыл понторез как в пердив отправил команду своими преждевременными выходками .
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:11
Значит так и надо держать.
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:00
Не говори гоп пока не перепрыгнешь. Этого он похоже не знает
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:50
У Виталия какой то сумбур в голове , в ФНЛ может всё меняться ещё быстрей , чем допустим в РПЛ , так , что не надо на себя заранее медали вешать...)
Гость
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