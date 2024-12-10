Лисакович уверен, что «Балтика» станет чемпионом Первой лиги

Нападающий «Балтики» уверен, что калининградская команда станет чемпионом Первой Лиги по итогам сезона‑2024/25.

Вы же видите таблицу? Мы там же и закончим. Есть только первое место. Мы с «Рубином» тоже первое место заняли, когда были в Первой лиге. Конкуренты есть всегда, но ты же зависишь от себя. Мы уверены за счет себя, команды, тренировок. Возможно, где‑то присутствует фарт. Мы можем хорошо играть, но уступить со счетом 0:1. Можем плохо играть и выиграть. Талалаев поменял подготовку, тренировки. Стало более агрессивно, более интенсивно. Ты выходишь на какой‑то физический пик и тебе становится легче в игре. Ты работаешь на максимуме. Могу сказать, что это самый тяжелый недельный цикл, который я видел. Не знаю, что будет на предсезонке. Кислородный баллон закажу из Белоруссии, возьму с собой на сборы.