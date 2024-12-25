Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Агент Батракова: «Алексей будет играть в „Локомотиве“ в следующем сезоне»

сегодня, 11:45

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, высказался о будущем футболиста.

Он точно будет играть в «Локомотиве» в следующем сезоне. Батраков хочет отблагодарить своей игрой клуб, который дал ему футбольное образование. В ближайшее время мы будем видеть футболиста в составе «Локомотива». Что касается контракта, недавно мы созванивались с Дмитрием Ульяновым, чтобы назначить встречу и обменяться мыслями по поводу дальнейшего сотрудничества.

За Батраковым наблюдают топ-клубы вроде «Фиорентины» и «Манчестер Сити»? Интерес «Манчестер Сити» – это что-то из разряда фантастики. Для всех очевидно, что английский клуб не будет рассматривать российского игрока из РПЛ из-за сложившейся политической ситуации. Это невозможно.

Что касается «Фиорентины», у меня был разговор с одним европейским посредником, но я объяснил ему, что на тот момент Батракова было невозможно выкупить по условиям контракта. Разговор не имел какого-либо смысла. Стоит понимать, что звонок от посредника еще не означает, что «Фиорентина» хочет приобрести игрока. К этому надо относиться сдержанно.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Локомотив» может приобрести нападающего у софийского ЦСКА
Вчера, 21:53
Слухи«Акрон» может приобрести защитника сборной Коста-Рики
Вчера, 19:45
Слухи«Ахмат» и «Рубин» интересуются полузащитником «Мильонариоса»
23 декабря
Агент Ломовицкого отреагировал на слухи о том, что игрок покинет «Рубин»
23 декабря
«Урал» ищет вратаря
23 декабря
Агент Рахмоналиева отреагировал на слухи о том, что игрок покинет «Рубин»
23 декабря
Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 12:40
Одним словом можно сказать проще - На Алексея никаких заявок не поступало и интереса к нему, со стороны европейских клубов, не отмечалось. Поэтому он будет играть там, где играет.
Capral
Capral
сегодня в 12:39
В МС не зовут не из-за политической ситуации, а в силу того, что Батрак мелковат для такого клуба. Пусть сезон другой поиграет в Локо, а там- как карта ляжет...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 12:32, ред.
Доиграет этот сезон точно в Локомотиве, а следующий никто не может гарантировать. Если Алексей Борисович захочет, то Лёша запросто сможет сменить московскую прописку на Питер
Брулин
Брулин
сегодня в 12:30
А мог бы зимой перейти уже в МС и спасти Гвардиолу, взять золото АПЛ и лучшего плеймейкера в Европе.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 