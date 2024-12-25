Агент Батракова: «Алексей будет играть в „Локомотиве“ в следующем сезоне»

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» , высказался о будущем футболиста.

Он точно будет играть в «Локомотиве» в следующем сезоне. Батраков хочет отблагодарить своей игрой клуб, который дал ему футбольное образование. В ближайшее время мы будем видеть футболиста в составе «Локомотива». Что касается контракта, недавно мы созванивались с Дмитрием Ульяновым, чтобы назначить встречу и обменяться мыслями по поводу дальнейшего сотрудничества.

За Батраковым наблюдают топ-клубы вроде «Фиорентины» и «Манчестер Сити»? Интерес «Манчестер Сити» – это что-то из разряда фантастики. Для всех очевидно, что английский клуб не будет рассматривать российского игрока из РПЛ из-за сложившейся политической ситуации. Это невозможно.

Что касается «Фиорентины», у меня был разговор с одним европейским посредником, но я объяснил ему, что на тот момент Батракова было невозможно выкупить по условиям контракта. Разговор не имел какого-либо смысла. Стоит понимать, что звонок от посредника еще не означает, что «Фиорентина» хочет приобрести игрока. К этому надо относиться сдержанно.