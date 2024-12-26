«Локомотив» может покинуть один из нападающих

Представитель нападающего «Локомотива» и молодёжной сборной России сообщил, что игрок может покинуть «железнодорожников».

Что касается Ракова, то недавно мы обсудили его будущее вместе с руководством «Локомотива». Могу сказать, что к нему есть интерес со стороны других клубов, но «железнодорожники» хотят, чтобы Вадим поехал на первые сборы. Думаю, по его итогам будет принято решение. Если главный тренер не сможет ему гарантировать игровое время, то мы будем искать варианты.