«Локомотив» может покинуть один из нападающих

Представитель нападающего «Локомотива» и молодёжной сборной России Вадима Ракова Владимир Кузьмичёв сообщил, что игрок может покинуть «железнодорожников».
Что касается Ракова, то недавно мы обсудили его будущее вместе с руководством «Локомотива». Могу сказать, что к нему есть интерес со стороны других клубов, но «железнодорожники» хотят, чтобы Вадим поехал на первые сборы. Думаю, по его итогам будет принято решение. Если главный тренер не сможет ему гарантировать игровое время, то мы будем искать варианты.
Напомним, Раков — воспитанник «Локомотива». Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 19-летний правый вингер сыграл 16 матчей за основную команду «красно-зелёных», в которых забил 3 мяча и отметился 3 голевыми передачами.
Ранее Кузьмичёв высказался о будущем полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.