«Барсе» отказали в регистрации Ольмо, которого купили летом за 62 млн евро. У героя Евро-2024 есть варианты

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вчера, 15:52

За Дани охотятся топы АПЛ .

Не разрешили регистрировать – есть риск остаться без игровой практики до лета

С регистрацией Дани Ольмо уже летом возникли проблемы. Тогда нашли временное решение – полузащитника зарегистрировали до декабря 2024 года вместо травмированного Андреаса Кристенсена. Каталонцы хотели повторить финт на вторую половину сезона – на этот раз использовать собирались травму вратаря Марка-Андре Тер Штегена. Президент «блауграны» Жоан Лапорта отмечал:

Запаса зарплаты Тер Штегена достаточно для регистрации Ольмо и Пау, мы работаем над привлечением денег для оформления.

Но теперь руководство лиги упёрлось – посчитали, что правило не позволяет клубам тасовать футболистов. Дело и в том, что против выступают едва ли не все клубы Ла Лиги. Отмечается, что, если Дани и Пау зарегистрируют, они сами пойдут в суд.

Иски «сине-гранатовых» уже отклонили. Ольмо всего полгода назад подписали у «Лейпцига» за 62 миллиона евро – а теперь он точно не сыграет за «Барселону» во второй части чемпионата. По крайней мере, у испанца в контракте н этот случай есть пункт – он может уйти бесплатно. И есть довольно неплохие варианты.

Гвардиоле нужны плеймейкеры в центр поля

«Горожане» борются с глубочайшим кризисом последних десятилетий. Клуба нет в чемпионской гонке и даже зоне ЛЧ , он выпал из первой пятёрки. Кадровые проблемы разрывают коллектив. До конца сезона выбыл системообразующий опорник Родри. Плюс вышел на первый план возраст лидеров – уже довольно возрастные футболисты потеряли в скорости, резкости и других компонентах.

В январе «Ман Сити» планирует активную трансферную кампанию, чтобы вернуться в топ. Готовы потратиться на Мартина Субименди, за которого под 100 млн евро требует «Сосьедад» – в то же время рассматривают свободных агентов (отсюда вариант с Погба). И вариант с Дани Ольмо – приоритетный. Если полузащитник активирует опцию в контракте, это будет главный лот на рынке. Он ещё молод – при этом выходит на пик. Под руководством Гвардиолы он будет претендовать на большее, чем то, что готова предложить «Барса».

Аморим продолжает перестройку МЮ

Это стабильно самый противоречивый и ненадёжный проект. «Красные дьяволы» раз за разом останавливаются в шаге от выздоровления. Вроде привели топ-специалиста на пост спортивного директора, усилили остальные позиции в руководстве, сменили наконец главного тренера. Но из-за стилистической разницы Аморим не может наладить процессы в команде посреди сезона, «Юнайтед» проигрывает матч за матчем – а трансферы минувшего лета уже перестали быть актуальны (хотят купить форварда, хотя недавно приобрели Зиркзее – и это только начало).

Вопрос в том, стоит ли игроку поверить Амориму. Это последовательный системный специалист, который показал топ-результат в «Спортинге». В клубе ему доверяют и готовы поддерживать его решения. При этом перестройка требует времени. Он уже отцепил от костяка Рэшфорда и усадил на скамейку Антони, провёл воспитательную работу с Гарначо – ни на что из этого не решался тен Хаг. Кому-то из них точно придётся сменить команду. В то же время есть Угарте, Диалло – уже ясно, что они менеджеру подходят, вокруг них будут строить команду. А Ольмо может стать ещё одним важным элементом.

Артета ищет альтернативу Сака

Флик по большей части использовал Дани в центре поля – при этом не стоит забывать, что в «Лейпциге» он часто играл на фланге. И в этом плане хавбек-универсал будет полезен «Арсеналу». Микель Артета ценит футболистов широкого профиля – поэтому у него заиграл Кай Хаверц, поэтому периодически выстреливает Габи Жезус.

На приоритеты накладывается и необходимость – недавно с травмой выбыл лидер атаки лондонцев Букайо Сака. Вингер уже пропустил игры против «Ипсвича» и «Брентфорда» – ориентировочно восстанавливаться он будет до марта. Дани вполне может закрыть правую бровку без потери качества. Сейчас исполнитель довольно результативен (пять голов в 11 матчах чемпионата Испании). Но, конечно, разница в скорости будет бросаться в глаза – плюс Букайо может бить с обеих ног, что усложняет чтение игры. У Ольмо не будет таких козырей.

Футболист готов ждать «Барсу»

Но все эти варианты доступны, если сам футболист захочет активировать соответствующий пункт контракта и уйти бесплатно. На деле Ольмо не хочет так поступать. По последним данным, хавбек не будет искать пути к отходу даже при том, что это означает отсутствие игровой практики вплоть до лета. Вот, что отмечает агент Дани:

Мы не ведем переговоры ни с одним клубом. Дани – игрок «Барселоны», и он хочет быть игроком этого клуба. Он приложил много усилий, чтобы оказаться в «Барселоне.

Мы уважаем президента Лапорту и Деку. Они приложили много усилий, чтобы прошлым летом подписать Дани. Нам нравится их проект. Это большой проект на будущее, один из лучших в мире в ближайшие годы.

Мы полностью уверены, что „Барселона“ выиграет все титулы в будущем, как это было в эпоху Месси. Игрок, семья, я. Мы все хотели, чтобы Дани был в „Барселоне“.

Футболист, как и главный тренер Ханс-Дитер Флик, крайне обеспокоен ситуацией, но верит, что клубу удастся найти решение. Выбор крайне сомнительный – пока нет никаких ясных перспектив ни у самого проекта, ни у Ольмо как его части.