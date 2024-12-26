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Футболисты «Спартака» посетили НМИЦ детской онкологии

сегодня, 13:35

Вратарь «Спартака» Александр Довбня и капитан женской команды «красно-белых» Анна Кожникова посетили одно из отделений НМИЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва.

Футболисты украсили ёлку и подарили детям подарки.

Футболисты «Спартака» посетили НМИЦ детской онкологии Футболисты «Спартака» посетили НМИЦ детской онкологии Футболисты «Спартака» посетили НМИЦ детской онкологии Футболисты «Спартака» посетили НМИЦ детской онкологии Футболисты «Спартака» посетили НМИЦ детской онкологии Футболисты «Спартака» посетили НМИЦ детской онкологии Футболисты «Спартака» посетили НМИЦ детской онкологии Футболисты «Спартака» посетили НМИЦ детской онкологии Футболисты «Спартака» посетили НМИЦ детской онкологии

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 14:48
...СВЯТОЕ ДЕЛО !!!
Capral
Capral
сегодня в 14:00
Молодцы, Спартачи- это ДОСТОЙНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Всегда больно смотреть, когда дети болеют этой мерзостью.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:49
Это очень хорошая акция! Такие надо делать почаще!
протон
протон
сегодня в 13:43
Молодцы. Просто трогательно и красиво.
Гость
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