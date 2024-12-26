Футболисты «Спартака» посетили НМИЦ детской онкологии

Вратарь «Спартака» Александр Довбня и капитан женской команды «красно-белых» Анна Кожникова посетили одно из отделений НМИЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва.
Футболисты украсили ёлку и подарили детям подарки.
Вратарь «Спартака» Александр Довбня и капитан женской команды «красно-белых» Анна Кожникова посетили одно из отделений НМИЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва.
Футболисты украсили ёлку и подарили детям подарки.
Всегда больно смотреть, когда дети болеют этой мерзостью.
Всегда больно смотреть, когда дети болеют этой мерзостью.