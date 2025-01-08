Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2024/2025

«Бетис» может арендовать Фати и Пау Виктора у «Барселоны»

сегодня, 15:45

Агент Жорже Мендеш предлагал вингера «Барселоны» Ансу Фати «Бетису», «Жироне» и «Валенсии».

Клуб из Андалусии, у которого установились хорошие отношения с «Барселоной», всерьез рассматривает вариант с арендой Фати до конца сезона.

Ансу также интересен нескольким клубам АПЛ – ожидается, что он покинет каталонский клуб в это трансферное окно, если «Барселона» сможет зарегистрировать Даниэля Ольмо и Пау Виктора.

Кроме того, «Бетис» следит за ситуацией Виктора и готов подписать форварда на правах аренды в случае отказа в регистрации. Однако на данный момент все указывает на то, что Виктор останется в «Барселоне».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Вратарь «Ньюкасла» Дубравка продолжит карьеру в Саудовской Аравии
Сегодня, 15:27
Слухи«Реал» может подписать полузащитника «Аталанты» Эдерсона
Сегодня, 15:16
Нкунку не интересует ПСЖ
Сегодня, 13:02
Украинский защитник Забарный отказался от перехода в ПСЖ из-за Сафонова
Сегодня, 11:54
«Локомотив» проиграл гонку «Лансу» за подписание игрока софийского ЦСКА
Сегодня, 11:45
СлухиЧуквуемека может перейти в дортмундскую «Боруссию»
Сегодня, 10:00
Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 15:59
Это ж надо доводить свой клуб до такого состояния.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:47
Опять у Барсы только одно "если"... прошли хорошие времена.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 