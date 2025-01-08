«Реал» может подписать полузащитника «Аталанты» Эдерсона

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сегодня, 15:16

Мадридский «Реал» может подписать полузащитника «Аталанты» в случае, если не смогут договориться с «Реал Сосьедад» о трансфере .

Бергамаски готовы продать Эдерсона в случае выгодного предложения – сумма потенциального трансфера может составить до 60 млн евро.

Отмечается, что летом «Аталанта» отклонила несколько предложений по Эдерсону – в частности, «Атлетико» был готов заплатить за бразильца 55 млн евро. Игрок также интересен «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».