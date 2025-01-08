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«Реал» может подписать полузащитника «Аталанты» Эдерсона

сегодня, 15:16

Мадридский «Реал» может подписать полузащитника «Аталанты» Эдерсона в случае, если не смогут договориться с «Реал Сосьедад» о трансфере Мартина Субименди.

Бергамаски готовы продать Эдерсона в случае выгодного предложения – сумма потенциального трансфера может составить до 60 млн евро.

Отмечается, что летом «Аталанта» отклонила несколько предложений по Эдерсону – в частности, «Атлетико» был готов заплатить за бразильца 55 млн евро. Игрок также интересен «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
shur
shur ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 17:07
...это непросто игроки,это будующие мозги Реала,здесь лишь бы
как не прокатит,совсем не халтурная зона, любое неверное решение
и ты в опале!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 15:47, ред.
Смотрел матч Суперкубка Италии Аталанта против миланского Интера. Это ведь этот парень отдавал пас, как сказал комментатор, в уличном стиле? Понравился он своей игрой, креативностью и видением поля. Но не знаю, кто из них с Мартином Субименди лучше, в игровом смысле. Тони Кроос ушёл, Лука Модрич и Дани Себальос скорее всего тоже скоро уйдут. Реал Мадрид правильно делает, что заранее ищет смену этим игрокам. По мне, конечно же лучше взять Мартина Субименди, так как он уже адаптирован в Ла Лиге, да и в Испании в целом. Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:45
Не очень результативный полузащитник.
shlomo
shlomo
сегодня в 15:45
Ну теперь будут мериться кошельками... а куда хочет сам игрок.
Гость
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