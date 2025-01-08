Полузащитник «Челси» Кэрни Чуквуемека может перейти в дортмундскую «Боруссию».
Немецкий клуб рассматривает возможность подписания 21-летнего хавбека зимой, и «Челси» готов отдать его в аренду.
В текущем сезоне Чуквуемека не провёл ни одного матча в АПЛ. Он выходил на поле только в Кубке Англии и Лиге конференций.
А так, Карни очень талантливый, в прошлом сезоне начал отлично, но та серьезная травма из-за которой он вылетел на весь сезон подкосила его, сейчас Мареска даже не выпускает, я бы хотел чтобы отдали его в аренду, но не продавали.
А так, Карни очень талантливый, в прошлом сезоне начал отлично, но та серьезная травма из-за которой он вылетел на весь сезон подкосила его, сейчас Мареска даже не выпускает, я бы хотел чтобы отдали его в аренду, но не продавали.