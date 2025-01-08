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Чуквуемека может перейти в дортмундскую «Боруссию»

сегодня, 10:00

Полузащитник «Челси» Кэрни Чуквуемека может перейти в дортмундскую «Боруссию».

Немецкий клуб рассматривает возможность подписания 21-летнего хавбека зимой, и «Челси» готов отдать его в аренду.

В текущем сезоне Чуквуемека не провёл ни одного матча в АПЛ. Он выходил на поле только в Кубке Англии и Лиге конференций.

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06 январяВадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии5
Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:35
Летом набрали игроков, а теперь потихоньку отпускают)
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:07
В Германии много игроков выстреливают, и Карни не исключение, может заиграть в Боруссии, там даже мешок Батшуайи клепал голы в Бундес лиге 😁
А так, Карни очень талантливый, в прошлом сезоне начал отлично, но та серьезная травма из-за которой он вылетел на весь сезон подкосила его, сейчас Мареска даже не выпускает, я бы хотел чтобы отдали его в аренду, но не продавали.
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