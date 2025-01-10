Нападающий «Динамо» Грулёв перешёл в «Пари НН»

Нападающий московского «Динамо» Вячеслав Грулёв стал игроком «Пари НН».
Контракт с футболистом заключён на 2,5 года. Форвард уже выступал в составе нижегородцев в сезоне-2019/20 на правах аренды.
Нападающий московского «Динамо» Вячеслав Грулёв стал игроком «Пари НН».
Контракт с футболистом заключён на 2,5 года. Форвард уже выступал в составе нижегородцев в сезоне-2019/20 на правах аренды.
Ну а если что,тогда извини.
Ну а если что,тогда извини.
В последнее время Грулёв не вылезал из лазарета и почти не играл.
За полтора сезона (23/24 + осень 24) провёл на поле около 800 минут
из 6000 возможных в чемпе и кубке.
Надо брать себя в руки и перезагружать карьеру, хотя бы и в ПариНН.
Впрочем, За Динамо осталось право обратного выкупа игрока..
Славке удачи.
В последнее время Грулёв не вылезал из лазарета и почти не играл.
За полтора сезона (23/24 + осень 24) провёл на поле около 800 минут
из 6000 возможных в чемпе и кубке.
Надо брать себя в руки и перезагружать карьеру, хотя бы и в ПариНН.
Впрочем, За Динамо осталось право обратного выкупа игрока..
Славке удачи.
Удачи Грулёву в Нижнем!!!
Удачи Грулёву в Нижнем!!!
Минхерц Капрал,сообственной персоной,прошу любить и жаловать!
Но очень деликатно,а то не ответит!
Минхерц Капрал,сообственной персоной,прошу любить и жаловать!
Но очень деликатно,а то не ответит!