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Нападающий «Динамо» Грулёв перешёл в «Пари НН»

вчера, 14:04

Нападающий московского «Динамо» Вячеслав Грулёв стал игроком «Пари НН».

Контракт с футболистом заключён на 2,5 года. Форвард уже выступал в составе нижегородцев в сезоне-2019/20 на правах аренды.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:14
Правильно поступил!Лучше играть за Пари чем полировать лавку в Динамо.Грулёв игрок хороший.Для Пари это усиление.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 20:21
Грулев перестал рости. В чем причина- травмы, потеря интереса или что иное- но игрок остановился в росте. Руководство решило правильно: аренду пройдет заметно-вернуь!
Ну а если что,тогда извини.
баск
баск
вчера в 20:13
Наконец-то договорились.

В последнее время Грулёв не вылезал из лазарета и почти не играл.
За полтора сезона (23/24 + осень 24) провёл на поле около 800 минут
из 6000 возможных в чемпе и кубке.

Надо брать себя в руки и перезагружать карьеру, хотя бы и в ПариНН.
Впрочем, За Динамо осталось право обратного выкупа игрока..
Славке удачи.
Ев17
Ев17
вчера в 19:29
про76и своего, гомесов понабирали ...
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 18:17
Хороший вариант для нас. Хороший игрок.
Удачи Грулёву в Нижнем!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 14:43
Правильно сделал , что ушел так как парень видимо хочет играть в футбол , а не скамейку тереть...
shur
shur ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 14:32, ред.
...могу порекомендовать эсперта в этом не простом вопросе,
Минхерц Капрал,сообственной персоной,прошу любить и жаловать!
Но очень деликатно,а то не ответит!
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:21
Логичный трансферт... приличный тренер, отсутствие конкуренции, 400 км от Москвы...
drug01
drug01
вчера в 14:10
Странно, неужели в Динамо было плохо???
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:04
Может там играть будет побольше
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