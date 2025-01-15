Тульский «Арсенал» объявил о трансфере игрока «Балтики»

22-летний армянский полузащитник Тигран Аванесян перешёл из калининградской «Балтики» в тульский «Арсенал».
Об этом сообщила пресс-служба «Арсенала» в социальных сетях.
Мы рады приветствовать Тиграна в составе красно-жёлтой команды!
Аванесян — воспитанник ЦПМФ ФК «Балтика», в 2015 году перешел в академию столичного ЦСКА и на регулярной основе играл в молодежке армейцев.
Последние два сезона Тигран провел в калининградской «Балтике». На его счету 40 матчей и 2 забитых мяча. Отметим, что Аванесян — игрок сборной Армении.