Тульский «Арсенал» объявил о трансфере игрока «Балтики»

1736929958

вчера, 11:32

22-летний армянский полузащитник перешёл из калининградской «Балтики» в тульский «Арсенал».

Об этом сообщила пресс-служба «Арсенала» в социальных сетях.

Мы рады приветствовать Тиграна в составе красно-жёлтой команды!

Аванесян — воспитанник ЦПМФ ФК «Балтика», в 2015 году перешел в академию столичного ЦСКА и на регулярной основе играл в молодежке армейцев.

Последние два сезона Тигран провел в калининградской «Балтике». На его счету 40 матчей и 2 забитых мяча. Отметим, что Аванесян — игрок сборной Армении.