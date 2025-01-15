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Тульский «Арсенал» объявил о трансфере игрока «Балтики»

вчера, 11:32

22-летний армянский полузащитник Тигран Аванесян перешёл из калининградской «Балтики» в тульский «Арсенал».

Об этом сообщила пресс-служба «Арсенала» в социальных сетях.

Мы рады приветствовать Тиграна в составе красно-жёлтой команды!

Аванесян — воспитанник ЦПМФ ФК «Балтика», в 2015 году перешел в академию столичного ЦСКА и на регулярной основе играл в молодежке армейцев.

Последние два сезона Тигран провел в калининградской «Балтике». На его счету 40 матчей и 2 забитых мяча. Отметим, что Аванесян — игрок сборной Армении.

Тульский «Арсенал» объявил о трансфере игрока «Балтики»

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:48
Надеюсь, Балтика знает, что делать.... Цель Калининграда иметь своё постоянное представительство в высшем дивизионе российского футбола. Желаю самому западному клубу России побыстрее достичь поставленной цели и занять своё место в РПЛ.
Валерыч
Валерыч
вчера в 11:42
Хорошее усиление для "Арсенала" будет.
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