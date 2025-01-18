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«Народная Команда» объявила о приостановке деятельности

вчера, 10:20

«Народная Команда» сообщила, что приостанавливает свою деятельность, в заявлении коллектива сказано:

Дорогие друзья! С большим сожалением сообщаем, что «Народная Команда» приостанавливает свою деятельность, как минимум до начала осенней части сезона.

Руководству клуба тяжело далось это решение, но без большого бюджета содержать боеспособную команду практически невозможно. Таковы реалии современного медиафутбола.

Мы благодарим всех наших болельщиков за поддержку! По сей день мы вспоминаем все знаковые события, которые пережили вместе с вами. Это и матч на стадионе «Спартак», и множество крутых выездов, и победы над топами медиафутбола. Спасибо вам, что прошли этот путь вместе с нами.

Также сообщаем, что мы по-прежнему открыты к предложениям для потенциальных партнеров и спонсоров. Кто знает, может и в весеннюю часть сезона успеем попасть.

«Народная Команда» — медиафутбольный клуб болельщиков «Спартака», в развитии которого на разных этапах принимали участие бывшие футболисты «красно-белых»: Александр Филимонов, Дмитрий Аленичев и Егор Титов.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:25
пожалуй, это можно пережить
Брулин
Брулин
вчера в 15:24
Страшно далеки они от народа)
cska1948
cska1948
вчера в 11:48
Как хорошо начиналось: "«Народная Команда» объявила о приостановке деятельности." И как плохо закончилось: "«Народная Команда» — медиафутбольный клуб болельщиков «Спартака»"
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:03
О как... если прочитать один заголовок можно сильно напрячься...:))))
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:45
Что это за "Народная команда"? Я что, должен сожалеть о приостановке деятельности этого субъекта? Есть только одна народная команда, за которую я болею - называется она Спартак Москва... Все остальное ненастоящее, просто побочка.
drug01
drug01
вчера в 10:44
Я испугался за Спартак!!!! А это медиа....
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:39
Я думал у нас только одна народная команда) А тут уже плагиат какой-то))
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