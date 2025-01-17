Марсело на концерте, Лещук — с пистолетом. Как футболисты провели эту неделю

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио отвез семью на горнолыжный курорт.
Польские легионеры «Барселоны» Роберт Левандовски и Войцех Щесны решили попить чай.
Стиляга дня. Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш.
На данный титул также может претендовать и бывший голкипер «Барселоны» Клаудио Браво.
Экс-игрок «Реала» Сами Хедира сходил на матч по американскому футболу.
А вот в таком живописном месте отдохнул Педро.
Ривалдо же выбирает более теплые края.
Такого же мнения придерживается и Франческо Тотти.
Экс-наставник «Барселоны» Хави решил вспомнить детство.
Форвард «Галатасарая» Мауро Икарди показал свою новую девушку — модель Чайну Суарес.
Защитник «Интера» Франческо Ачерби женился.
Гранит Джака порисовал со своими детьми.
Серхио Рамос похвастался физической формой. Может, стоит согласиться на предложение из Южной Америки?
Марсело посетил концерт исполнителя Криса Брауна.
Голкипер «Динамо» Игорь Лещук решил пострелять.
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков показал, как превратил сына в героя фильма «Оно».
Луиш Нани отпраздновал день рождения своей жены.
Хорошие новости у семьи Алекса Теллеса — скоро на свет появится малыш.
На этом наш выпуск завершен, друзья! Одевайтесь потеплее, ведь на улице зима! Берите пример с Джейми Варди.