«Барселона» согласовала аренду Рэшфорда

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вчера, 22:33

«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» достигли соглашения об арендном переходе до конца сезона форварда английской команды .

По сведениям источника, испанскому клубу осталось лишь освободить фонд заработной платы.

Сам Рэшфорд не собирается рассматривать другие варианты и готов ждать перехода до последних дней трансферного окна.

Сообщается, что «Барселона» во время аренды выплатит всю оставшуюся часть зарплаты англичанина за сезон (€ 9 млн).