«Барселона» согласовала аренду Рэшфорда

«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» достигли соглашения об арендном переходе до конца сезона форварда английской команды Маркуса Рэшфорда.
По сведениям источника, испанскому клубу осталось лишь освободить фонд заработной платы.
Сам Рэшфорд не собирается рассматривать другие варианты и готов ждать перехода до последних дней трансферного окна.
Сообщается, что «Барселона» во время аренды выплатит всю оставшуюся часть зарплаты англичанина за сезон (€ 9 млн).
потом, 300 тыс. фунтов в неделю это якорь для любого клуба.
мысли Лапорта: сам поднял Барсу с рычагами, сам и потоплю Барсу.
потом, 300 тыс. фунтов в неделю это якорь для любого клуба.
мысли Лапорта: сам поднял Барсу с рычагами, сам и потоплю Барсу.
P.S. Даже интересно стало вместо кого ? Хм... Рашфорд вингер. А значит либо Ямаль, либо Рафинья лавку полировать будут... Всё к этому шло!
P.S. Даже интересно стало вместо кого ? Хм... Рашфорд вингер. А значит либо Ямаль, либо Рафинья лавку полировать будут... Всё к этому шло!