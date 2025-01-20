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«Барселона» согласовала аренду Рэшфорда

вчера, 22:33

«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» достигли соглашения об арендном переходе до конца сезона форварда английской команды Маркуса Рэшфорда.

По сведениям источника, испанскому клубу осталось лишь освободить фонд заработной платы.

Сам Рэшфорд не собирается рассматривать другие варианты и готов ждать перехода до последних дней трансферного окна.

Сообщается, что «Барселона» во время аренды выплатит всю оставшуюся часть зарплаты англичанина за сезон (€ 9 млн).

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Все комментарии
xe6zr25zet9b
xe6zr25zet9b
сегодня в 05:15
Интересно кому урежут зарплату, желающих ведь нет.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:48, ред.
Прочитал заголовок и подумал, что Раша в качестве спонсора пригласили..., а тут, оказывается , он ещё и в футбол играть будет. Красавцы!

P.S. Даже интересно стало вместо кого ? Хм... Рашфорд вингер. А значит либо Ямаль, либо Рафинья лавку полировать будут... Всё к этому шло!
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:16
Ну да, аренду согласовали, но денег на нее еще не нашли...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:53
вряд ли колени Кристенсена не выдержат еще одной регистрации.
потом, 300 тыс. фунтов в неделю это якорь для любого клуба.
мысли Лапорта: сам поднял Барсу с рычагами, сам и потоплю Барсу.
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 22:45
Флик : "Депутат", а ты в футбол играть умеешь?.. Рэшфорд : А фрик его знает.. А-ха-ха-ха.. 🤭😄
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:42
Рэшфорд же собрался бороться за основу мю) что все уже борьба закончилась?))
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:40
«испанскому клубу осталось лишь освободить фонд заработной платы»…а, ну всего то 😁 Сага с Ольмо закончилась, начинается новая
shur
shur
вчера в 22:39
...только что Рафинью хвалил, а тут бац и вторая смена! Скорей второй эшелон с прибавлением напа ...! Ну не усилитесь,хоть попробуете!
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