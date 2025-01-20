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Гвардиола попросил руководство «Ман Сити» подписать Рафинью

вчера, 21:35

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола попросил руководство клуба сделать предложение «Барселоне» по трансферу вингера Рафиньи.

По информации источника, «горожане» понимают, что будет сложно уговорить сине-гранатовых отпустить футболиста. Отмечается, что каталонцы могут запросить за вингера около 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 28-летний Рафинья провёл за сине-гранатовых 29 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 11 результативных передач.

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Все комментарии
Dima salev
Dima salev
сегодня в 09:13
Рано из Рафинья сделать топ футболист. Возможно он одно сезонный футболист.
Expert soccer
Expert soccer
сегодня в 08:49
Зачем это для Рафиньи ? У него сейчас все по кайфу
Nick Ch
Nick Ch
сегодня в 07:35
Усиливаются под Чемпионшип. Новый турнир, незнакомый, необходимо ещё на миллиард игроков взять однозначно.
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 07:21
в МС он будет как и до Барселоны, забивать по 5 голов за сезон
112910415
112910415
сегодня в 06:12
фантастически раскрылся Рафинья в Барсе !
кто ж его отдаст ?
qa8f5w7xrqvx
qa8f5w7xrqvx
сегодня в 05:13
Это типа будет настоящим спасением.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 02:46
Рафинья очень нужен "Барсе", он во многом определяет игру команды в атаке, вряд ли его продадут в МС.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:22
)))
Гвардиола Флику: " Дай мне твою жену, а я тебе детей наделаю. "
shur
shur ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
сегодня в 00:09, ред.
...25-28 годиков! Извиняюсь,по себе сужу,в начале правый нападающий, к тридцати правый защитник, после тридцатки кость
не та,более уязвима,дольше удары бутцами по ногам проходят...!
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 23:55
Смысл было тогда Савиньо подписывать?
zae4x6jymwpa
zae4x6jymwpa
вчера в 23:10
Барса со своими финансовыми проблемами, может его продать
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:00
28 лет возрастной игрок😁а когда в расвете сил?
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:37
Ща психанет и попросит Саммервилля купить)
allemz
allemz ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:36, ред.
Лучше бы обменяли, португалец давно не боец, я еще 2 года назад хотел его продажи. И сейчас не блещет, поддерживает пасом в центре поля и забрасывает иногда, даже дриблинга уже нет. Играет по настроению, в основном, нытье
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:34
Я вот тоже думаю что без Рафиньи и можно обойтись! А вот ЦОП срочно нужен
sihafazatron
sihafazatron ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:34
Про Бернардо ты не прав. Он щас 100% игрок основы
shur
shur
вчера в 22:33, ред.
...Я всегда говорил чем сильней Барса,тем интереснее с ней играть,
конкурировать! Для меня именно Рафинья откровение этого сезона,
скорость финишная,чутьё стопудовое,реализация на высоте! А это
по факту возрастной игрок! Лидер атаки каталонцев, надеюсь Он
сам о себе такого же мнения,ну причём тут МанСити...!!!
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:31
Если его отпустить, это будет самоубийством для Барсы...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:31
английские паблики пишут, что Мс намерен заключит контракт с Фоденом.
почти такой как у Холанда. лет на 10 как минимум.
насчет Рафинья. интерес англичан давний. они хотели бразильца как замену Мареза, которгго продали саудитам.
тогда тренер Барсы Хави согласен был на обмен Рафинья - Бернарду Силва.
хорошо, что из этой затеи ничего не вышлр))
Рафа лидер Барсы, а Бернарду греет лавку МС.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 22:11
Не думаю, что сам Раф захочет - в Барсе всё складывается, а Пеп начнёт из него функцию лепить, понимаешь!..
sihafazatron
sihafazatron ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 22:08
Зачем? Он курсы шарлатанства закончил, этого хватает)))
sihafazatron
sihafazatron ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:07
Ну тогда Фоден на Ямаля))) обмен воспитанниками))
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 22:06
Думаю это утка, зимой его Барса точно не отпустит, а след летом ему будет уже 29. И смысл за него платить 80-100 лямов?
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 22:03
мешок лысый пошел бы лучше курсы тренера окончил
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:58
только в бартер - Рафа на Фодена.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:50
Перебросит в Барселону нужный костяк, и вот план отхода, с ним никто на почти 10 лет контракт не продлевал
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:48
Рафинья претендент на ЗМ
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:43
Ну если только немного обмануть Барсу и отправить им Грилиша взамен))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:38
Что-то не туда Пеп смотрит. Атаковать есть кому, а в опорной зоне дырень.
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