Гвардиола попросил руководство «Ман Сити» подписать Рафинью

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола попросил руководство клуба сделать предложение «Барселоне» по трансферу вингера Рафиньи.
По информации источника, «горожане» понимают, что будет сложно уговорить сине-гранатовых отпустить футболиста. Отмечается, что каталонцы могут запросить за вингера около 100 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 28-летний Рафинья провёл за сине-гранатовых 29 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 11 результативных передач.
конкурировать! Для меня именно Рафинья откровение этого сезона,
скорость финишная,чутьё стопудовое,реализация на высоте! А это
по факту возрастной игрок! Лидер атаки каталонцев, надеюсь Он
сам о себе такого же мнения,ну причём тут МанСити...!!!
конкурировать! Для меня именно Рафинья откровение этого сезона,
скорость финишная,чутьё стопудовое,реализация на высоте! А это
по факту возрастной игрок! Лидер атаки каталонцев, надеюсь Он
сам о себе такого же мнения,ну причём тут МанСити...!!!