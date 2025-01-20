Гвардиола попросил руководство «Ман Сити» подписать Рафинью

1737398136

вчера, 21:35

Главный тренер «Манчестер Сити» попросил руководство клуба сделать предложение «Барселоне» по трансферу вингера .

По информации источника, «горожане» понимают, что будет сложно уговорить сине-гранатовых отпустить футболиста. Отмечается, что каталонцы могут запросить за вингера около 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 28-летний Рафинья провёл за сине-гранатовых 29 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 11 результативных передач.