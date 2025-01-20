Топ-клубам Серии А интересен левый защитник «Лечче»

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры о трансфере 20-летнего футболиста «Лечче» Патрика Доргу.
Спортивный директор «джаллоросси» Панталео Корвино сейчас находится в Милане, где встретится с клубами, которые интересуются Доргу – это «Наполи», «Милан», «Интер» и «Ювентус».
Идея «Лечче» заключается в том, чтобы подписать соглашение о трансфере футболиста летом. Но если сейчас поступит предложение на 30-35 миллионов евро и вместе с бонусами сумма достигнет 40 млн, то клуб отпустит Патрика и сейчас.
На данный момент официального предложения по Доргу нет. Был звонок от МЮ не в «Лечче», а агенту игрока, чтобы прояснить ситуацию. Агент также прибудет в Милан в ближайшее время.
И 25-35 лямов евро это, конечно дороговато за него будет.
Слишком, размечтался "Лечче".)
И 25-35 лямов евро это, конечно дороговато за него будет.
Слишком, размечтался "Лечче".)