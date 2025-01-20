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Топ-клубам Серии А интересен левый защитник «Лечче»

вчера, 21:52

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры о трансфере 20-летнего футболиста «Лечче» Патрика Доргу.

Спортивный директор «джаллоросси» Панталео Корвино сейчас находится в Милане, где встретится с клубами, которые интересуются Доргу – это «Наполи», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

Идея «Лечче» заключается в том, чтобы подписать соглашение о трансфере футболиста летом. Но если сейчас поступит предложение на 30-35 миллионов евро и вместе с бонусами сумма достигнет 40 млн, то клуб отпустит Патрика и сейчас.

На данный момент официального предложения по Доргу нет. Был звонок от МЮ не в «Лечче», а агенту игрока, чтобы прояснить ситуацию. Агент также прибудет в Милан в ближайшее время.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 09:37
Да, игрок интересный, молодой, способный. Но ещё сыроватый.
И 25-35 лямов евро это, конечно дороговато за него будет.
Слишком, размечтался "Лечче".)
протон
протон
вчера в 22:03
Ну, он не совсем защитник. Может сыграть по всему флангу или вингера. Надежда сборной Дании!
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:03
Не только топ - клубам серии А. , интересен "левый" защитник...)
Гость
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