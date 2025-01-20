Топ-клубам Серии А интересен левый защитник «Лечче»

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вчера, 21:52

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры о трансфере 20-летнего футболиста «Лечче» .

Спортивный директор «джаллоросси» Панталео Корвино сейчас находится в Милане, где встретится с клубами, которые интересуются Доргу – это «Наполи», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

Идея «Лечче» заключается в том, чтобы подписать соглашение о трансфере футболиста летом. Но если сейчас поступит предложение на 30-35 миллионов евро и вместе с бонусами сумма достигнет 40 млн, то клуб отпустит Патрика и сейчас.