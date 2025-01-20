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«Наполи» близок к достижению соглашения с Гарначо

вчера, 18:39

«Наполи» близок к достижению соглашения с 20-летним крайним нападающим «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо.

Футболист и главный тренер неаполитанского клуба Антонио Конте провели телефонный разговор.

По информации источника, спортивный директор игрока Джованни Манна встретится с «Манчестер Юнайтед» в ближайшие часы, чтобы договориться о трансфере Гарначо. Сообщается, что «Наполи» готов заплатить за игрока € 60 млн.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:57
надо продавать, больше он и не стоит! Это, как минимум, странно такая цена!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:48
нет сомнений, что Гарначо заиграет в Наполи.
все равно Сериа А слабее АПЛ, несмотря на рейтинги))
там даже Мактоминей заиграл за Наполи.
МЮ сделает грамотный ход.
в АПЛ есть такое правила - PSR.
правило гласит, что продажа 1 доморощенного игрока приносит чистую прибыль
в размере 50 миллионах, которая в свою очередь в бухгалтерских книгах превращается в возможность потратить 250 млн без нарушения правил ФФП.
а это для МЮ три новых игрока и вратарь лучше Онаны между прочим)
возможно, потому и МанСити избежит понижения в лиги и большого штрафа.
есть продажи Палмера и ко.
пока в команде такие посредственные игроки, как Антони, Гарначо, Рэшфорд, о чемпионство и трофеи можно забыть.
нужно брать более качественных игроков.
Валерыч
Валерыч
вчера в 19:40
Серьёзноё усиление, хотя и игрок довольно молод. Гарначо - считают новой восходящей аргентинской звездой. "Наполи" после продажи Хвичи, может позволить себе такого дорогого игрока.
8bumkevkr4h2
8bumkevkr4h2
вчера в 19:33
Перспектива перехода Гарначо в "Наполи" выглядит многообещающе. Молодой талант уже успел заявить о себе в "Манчестер Юнайтед", и его потенциал явно привлекает внимание топ-клубов. Если сделка состоится, это будет серьёзное усиление для команды Антонио Конте. С таким тренером и поддержкой со стороны руководства, Гарначо может раскрыться ещё больше и стать ключевым игроком в составе "Наполи".
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