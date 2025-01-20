«Наполи» близок к достижению соглашения с Гарначо

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вчера, 18:39

«Наполи» близок к достижению соглашения с 20-летним крайним нападающим «Манчестер Юнайтед» .

Футболист и главный тренер неаполитанского клуба провели телефонный разговор.

По информации источника, спортивный директор игрока Джованни Манна встретится с «Манчестер Юнайтед» в ближайшие часы, чтобы договориться о трансфере Гарначо. Сообщается, что «Наполи» готов заплатить за игрока € 60 млн.