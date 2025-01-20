«Наполи» близок к достижению соглашения с Гарначо

«Наполи» близок к достижению соглашения с 20-летним крайним нападающим «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо.
Футболист и главный тренер неаполитанского клуба Антонио Конте провели телефонный разговор.
По информации источника, спортивный директор игрока Джованни Манна встретится с «Манчестер Юнайтед» в ближайшие часы, чтобы договориться о трансфере Гарначо. Сообщается, что «Наполи» готов заплатить за игрока € 60 млн.
все равно Сериа А слабее АПЛ, несмотря на рейтинги))
там даже Мактоминей заиграл за Наполи.
МЮ сделает грамотный ход.
в АПЛ есть такое правила - PSR.
правило гласит, что продажа 1 доморощенного игрока приносит чистую прибыль
в размере 50 миллионах, которая в свою очередь в бухгалтерских книгах превращается в возможность потратить 250 млн без нарушения правил ФФП.
а это для МЮ три новых игрока и вратарь лучше Онаны между прочим)
возможно, потому и МанСити избежит понижения в лиги и большого штрафа.
есть продажи Палмера и ко.
пока в команде такие посредственные игроки, как Антони, Гарначо, Рэшфорд, о чемпионство и трофеи можно забыть.
нужно брать более качественных игроков.
все равно Сериа А слабее АПЛ, несмотря на рейтинги))
там даже Мактоминей заиграл за Наполи.
МЮ сделает грамотный ход.
в АПЛ есть такое правила - PSR.
правило гласит, что продажа 1 доморощенного игрока приносит чистую прибыль
в размере 50 миллионах, которая в свою очередь в бухгалтерских книгах превращается в возможность потратить 250 млн без нарушения правил ФФП.
а это для МЮ три новых игрока и вратарь лучше Онаны между прочим)
возможно, потому и МанСити избежит понижения в лиги и большого штрафа.
есть продажи Палмера и ко.
пока в команде такие посредственные игроки, как Антони, Гарначо, Рэшфорд, о чемпионство и трофеи можно забыть.
нужно брать более качественных игроков.