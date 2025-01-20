Соперники уничтожают обескровленный «Тоттенхэм». Но отставка тренера Постекоглу станет ошибкой

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сегодня, 15:35

Оказались в щекотливой ситуации.

Неудачливый клуб собрал 13 поражений за сезон

Чертова дюжина в сборе, ведь Постекоглу уступил Мойесу. Дэвид спустя много лет снова победил с «Эвертоном». А «шпоры» включились слишком поздно. И хотя отыграли два мяча, пропустили до этого трижды. Болезненная неудача, ведь встречались аутсайдеры. Слабость последних команд в таблице позволяет МЮ или «Тоттенхэму» не переживать. Вряд ли богатые клубы покинут АПЛ в конце сезона. Но результаты возмущают фанатов команд, которые не так давно были в финалах еврокубков.

Аморим назвал свой «Манчестер Юнайтед», пожалуй, худшей командой в истории клуба. Португалец ошибается, бывали ещё ниже. А если брать новейшую историю и учитывать, сколько денег для МЮ заработал сэр Алекс Фергюсон, то всё верно. Опустились на дно. «Тоттенхэм» привык к неудачам. Но раньше критику вызывало отсутствие трофеев. Сейчас «шпоры» девятые в таблице Лиги Европы. В нынешнем состоянии странно мечтать о победе. Также будет непросто отбиться от атак «Ливерпуля».

Постекоглу обыграл Слота в домашнем полуфинале Кубка Лиги. Ответный поединок на «Энфилд Роуд» станет настоящим испытанием для Ангелоса и футболистов. Впрочем, тринадцать поражений отражают уникальную ситуацию. У «Тоттенхэма» вне зоны доступа целая команда. Не тот случай, когда на эпидемию травм жалуются, включая уборщиков с гриппом. «Шпоры» потеряли звезд. Не играет голкипер Викарио. Подписали Кински, сына легенды «Сатурна». Чех на линии хуже, чем при игре с мячом.

Без Удоджи, Ромеро и ван де Вена нет троих из четырех защитников под основу, кроме Порро. Только-только вернулся валлиец Дэвис. В прошлом сезоне Бен провел 17 матчей в АПЛ и был важным резервистом. Также нет Биссума, основного опорного хавбека. Упал на поле и всех напугал уругваец Бентанкур. Было похоже на неврологические проблемы. Сотрясение мозга повлияло на организм игрока. С Родриго вроде бы всё хорошо, но ему нужно время, чтобы оправиться. А до этого были другие травмы.

Молодой француз Уилсон Одобер не является ключевым для «шпор», но тоже не готов. Если добавить валлийца Джонсона, а ещё известных Вернера и Соланке, то получается целая команда. Две серьезные травмы было у форварда Ришарлисона, бразилец только вернулся, вышел на замену и забил бывшему клубу — «Эвертону». Хорошо, что хоть плеймейкер Мэддисон без травм в этот раз. А вот лидер Сон пережил два повреждения. Соланке тоже невезучий. Промахнулся по мячу на тренировке и снова травмирован.

Персональные ляпы усугубили уникальную ситуацию

«Эвертон» поменял тренера после неудачи. Так что против «ирисок» команде из Лондона стоило сыграть иначе. Уж точно не следовало пропускать три гола за первый тайм. Дэвида Мойеса порадовали футболисты, которые задумывались об уходе из «Эвертона». А Постекоглу его подопечные не радуют. Даже когда играют против фактически любителей. Недавно «Тоттенхэм» провел выездной матч Кубка Англии против клуба пятого дивизиона. Причем это новички пятой лиги, раньше играли в шестой.

У «Тамуорта» на поле были ребята с обычной работой, помимо игры в футбол. Подписали ничью против клуба АПЛ в основное время. «Тоттенхэм» дожал скромного соперника в овертаймах, но Постекоглу не понравилась игра его подопечных. Отрезками матча шла равная игра. Одна мощная команда бестолково работала с мячом, а другая слабая грамотно отбивалась. Футболисты «Тоттенхэма» виноваты в свежих результатах. К тренеру ещё вернемся, но где грамотный футбол от мужчин с огромным окладом?

Возьмем состав «шпор» против «Эвертона». Румынский защитник Дрэгушин не граф Орлок, никто его в Англии не боится. Но Раду получает в Лондоне 5,2 миллиона евро за год. Причем румын прекрасно знает, что его роль – подменять основных защитников. Ван де Вену платят 3 миллиона, хотя голландец чаще в основе, когда здоров. Даже Арчи Грэй, который забил в свои ворота с «Эвертоном», не является резервистом с копеечным окладом. Его зарплата целых 4,6 миллиона евро в год. Очень важная деталь.

Когда в АПЛ винят тренеров, арбитров и обстоятельства, то забывают, что в английской лиге даже 18-летний швед Лукас Бергуолл получает в «Тоттенхэме» почти миллион евро в год. Даже когда нет Соланке, Вернера, Ромеро и Викарио, на поле миллионеры. Поэтому стыдно так часто выдавать невнятные поединки, особенно без мяча. «Шпоры» на 15-й строчке по допущенным моментам соперников. Оборона «Тоттенхэма» пропустила больше мячей в АПЛ , чем защита Онаны из «Манчестер Юнайтед».

Нет смысла выгонять приличного наставника Постекоглу

Не найдут никого сильнее. Постекоглу потратил сезон на притирку, а теперь начал с реформ в атаке. В прошлом сезоне не хватило двух пунктов, чтобы обойти «Астон Виллу» и попасть в Лигу чемпионов. Сейчас отстают на 16 очков от заветной четвертой строчки и создали себе массу проблем. При этом в команде можно расти, как показывает игра Кулусевски. Именно в этом сезоне «Тоттенхэм» пытается стать командой Постекоглу. Наставник не является фанатом массовой ротации, но столкнулся с серией травм.

Заставляет «шпор» владеть мячом. «Тоттенхэм» в тройке по минутам в атаке. Как и Мареска в «Челси», Постекоглу закладывает фундамент. После возвращения защитников могут успокоиться и побеждать. Команде важно не бояться собственной тени. «Тоттенхэм», как и любой клуб без трофеев, довольно пугливый. Пусть не смущают разовые камбэки. В решающий момент вся удаль улетучится. Безвольно сольют, если не изменят психологию. Футболисты резерва проваливают тест на зрелость прямо сейчас.

Но Постекоглу может чаще набирать очки с Викарио, Ромеро, Биссума и ван де Веном. А пока надо отбиться от Дэниела Леви. Босс «Тоттенхэма» не уважает тренеров. Успешный инвестор вообще вряд ли уважает людей. А его напарник, дедушка Джо Льюис, тоже не пример высоких моральных стандартов. «Тоттенхэм» по делу имеет спорную репутацию. Им зря доверяли прекрасные игроки, вроде Кейна и Сона. Ведь снова и вновь владелец может взбеситься и выгнать приличного наставника на мороз.

Экс-тренер «шпор» Почеттино отличался от Постекоглу по характеру. Маурисио сам был как «Тоттенхэм». Дерзкий и без кубков. Австралиец другой. Пока клуб его отторгает как хорошего человека внутри системы без цели выигрывать трофеи. Вживили бессердечным новую мышцу, которая может качать кровь. Если Дэниелу Леви хватит ума не трогать Постекоглу, «Тоттенхэм» может измениться. Коллектив сформирует поражения в последующий выход из кризиса. А если нет, то все останется по-прежнему.