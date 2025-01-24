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«Бетис» арендует вингера «Манчестер Юнайтед»

вчера, 15:30

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони переходит в аренду до конца сезона без права выкупа в «Бетис». Сделка согласована. На время аренды зарплату Антони клубы будут выплачивать пополам. Сегодня вечером бразилец вылетит в Севилью.

Напомним, Антони перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» в августе 2022 года. Его контракт с «красными дьяволами» действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 24-летний правый вингер сыграл 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предложит более 30 миллионов евро за защитника «Лечче» Патрика Доргу.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 16:55
Надо было отпускать не Антони, а Манчестер Юнайтед, когда предлагали 5-6 млрд $ . Будем ждать пока клуб полностью не потеряет статус ТОП.
shur
shur
вчера в 15:56, ред.
... на Дор(о)гу Патрик пожелал Антони присесть на табуреточку,
чтобы в Бетисе не обделаться!!!
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