«Вест Хэм» хочет взять в аренду Андре Силву или Брайана Бробби

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сегодня, 08:50

«Вест Хэм» планирует арендовать нападающего клуба «РБ Лейпциг» , сегодня состоится решающий этап переговоров между клубами. Другие команды Бундеслиги тоже претендуют на португальца.

Другим вариантом для «молотобойцев» является из «Аякса».