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«Вест Хэм» хочет взять в аренду Андре Силву или Брайана Бробби

сегодня, 08:50

«Вест Хэм» планирует арендовать нападающего клуба «РБ Лейпциг» Андре Силву, сегодня состоится решающий этап переговоров между клубами. Другие команды Бундеслиги тоже претендуют на португальца.

Другим вариантом для «молотобойцев» является Брайан Бробби из «Аякса».

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Все комментарии
kc9yyc88ksww
kc9yyc88ksww
сегодня в 12:37
А может и того и другого?)
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 10:01
Бробби для АПЛ в самый раз. В силовой борьбе хорош и корпус умеет грамотно поставить, ну и удар поставленный
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 09:50
Андре Силва когда считался большим талантом. И вряд ли в Вест Хэме что то получится у него. Клуб богатый, но нестабильный))
A.S.A
A.S.A
сегодня в 09:40
Да, Поттеру нужен страйкер или лучше сразу два, т.к Антонио травмирован после жудкой аварии, а Фюлькруг вообще не вариант, вообще не понимаю, для чего брали немца....
Может Поттеру обратиться в хорошо знакомый Брайтон и арендовать уних Фергесона, или выкупить у Лилля Девида, у того контракт до лета, потом свободный агент, поэтому "доги" могут отпустить его сейчас млн за 20-30....
Силва, ну так себе вариант, а Бробби....отпустит ли Аякс?!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:17
Мало получал игрового времени,надо уходить.
Гость
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