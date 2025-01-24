«Вест Хэм» хочет взять в аренду Андре Силву или Брайана Бробби

«Вест Хэм» планирует арендовать нападающего клуба «РБ Лейпциг» Андре Силву, сегодня состоится решающий этап переговоров между клубами. Другие команды Бундеслиги тоже претендуют на португальца.
Другим вариантом для «молотобойцев» является Брайан Бробби из «Аякса».
Может Поттеру обратиться в хорошо знакомый Брайтон и арендовать уних Фергесона, или выкупить у Лилля Девида, у того контракт до лета, потом свободный агент, поэтому "доги" могут отпустить его сейчас млн за 20-30....
Силва, ну так себе вариант, а Бробби....отпустит ли Аякс?!
Может Поттеру обратиться в хорошо знакомый Брайтон и арендовать уних Фергесона, или выкупить у Лилля Девида, у того контракт до лета, потом свободный агент, поэтому "доги" могут отпустить его сейчас млн за 20-30....
Силва, ну так себе вариант, а Бробби....отпустит ли Аякс?!