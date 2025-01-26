Экс-вратарь «Спартака» Свинов стал игроком «Уфы»

Калининградская «Балтика» сообщила о переходе вратаря Ильи Свинова в футбольный клуб «Уфа» на условиях аренды до завершения сезона 2024/2025.
Между футбольными клубами «Балтика» и «Уфа» заключено соглашение о переходе вратаря Ильи Свинова на правах аренды до конца сезона. Илья пополнил ряды Балтийцев в июле. За калининградцев Свинов провел пять встреч. Желаем Илье успешной аренды!
В Факеле вполне себе смотрелся.
Зачем было уходить в Спартак???
За баблом???
Так и бабла не заработал, и славы не снискал у красно-белых...
В Балтике, как я понял, его тоже основным ставить не собираются.
Даже 2-м вратарём не берут.
Жаль, что так "коряво" после Воронежа у него спортивная жизнь проходит: вратарь вроде бы неплохой.
В Факеле вполне себе смотрелся.
Зачем было уходить в Спартак???
За баблом???
Так и бабла не заработал, и славы не снискал у красно-белых...
В Балтике, как я понял, его тоже основным ставить не собираются.
Даже 2-м вратарём не берут.
Жаль, что так "коряво" после Воронежа у него спортивная жизнь проходит: вратарь вроде бы неплохой.