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Экс-вратарь «Спартака» Свинов стал игроком «Уфы»

сегодня, 15:09

Калининградская «Балтика» сообщила о переходе вратаря Ильи Свинова в футбольный клуб «Уфа» на условиях аренды до завершения сезона 2024/2025.

Между футбольными клубами «Балтика» и «Уфа» заключено соглашение о переходе вратаря Ильи Свинова на правах аренды до конца сезона. Илья пополнил ряды Балтийцев в июле. За калининградцев Свинов провел пять встреч. Желаем Илье успешной аренды!

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 15:36
Зачем он проездом из Балтики в Уфу в Спартаке останавливался - тайна покрытая мраком.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 15:35
Одно название ... экс игрок Спартака...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:32
Удачной игры в Уфе !
derrik2000
derrik2000
сегодня в 15:17
Что-то никак у Свинова не заладится...
В Факеле вполне себе смотрелся.
Зачем было уходить в Спартак???
За баблом???
Так и бабла не заработал, и славы не снискал у красно-белых...
В Балтике, как я понял, его тоже основным ставить не собираются.
Даже 2-м вратарём не берут.
Жаль, что так "коряво" после Воронежа у него спортивная жизнь проходит: вратарь вроде бы неплохой.
Гость
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