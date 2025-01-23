Медведев: «У „Палмейраса“ нет оснований оспорить трансфер Клаудиньо»

Председатель правления «Зенита» прокомментировал источнику ситуацию с переходом полузащитника в катарский «Аль-Садд».

Ранее президент «Палмейраса» Лейла Перейра сообщила о том, что бразильский клуб достиг соглашения с российской командой о переходе игрока.

Как это всегда бывает, окончательное решение по переходу принимает игрок. То, что мы обменивались с «Палмейрасом» проектами документов, это тоже нормальная практика, чтобы сэкономить время. С юридической точки зрения «Палмейрасу» жаловаться не на что, никаких оснований оспорить этот трансфер нет. Мы с Лейлой Перейрой лично знакомы, если у неё были какие-то вопросы, предложения, она могла спокойно обсудить их с нами — что нужно сделать, чтобы Клаудиньо всё-таки перешёл в «Палмейрас».

Медведев рассказал, почему футболист выбрал клуб из Катара:

Сделка была выполнена, исходя из тех финансовых условий, которые предложил «Аль-Садд». И не надо забывать, что игроку в конце января исполняется 28 лет, когда уже нужно думать о финансовом благополучии своей семьи. Век футболиста, как мы знаем, очень короткий, и время для создания финансовой базы для дальнейшей жизни небольшое, особенно для игроков такого плана как Клаудиньо.

Поэтому наша совесть тут абсолютно чиста. Ещё раз хочу подчеркнуть, что без желания любого игрока его невозможно отправить никуда. Это касается и аренды, и продажи. У него был выбор между тремя клубами, трансферные условия примерно одинаковые, хотя для «Зенита» условия от «Аль-Садда» несколько лучше. Но при этом я при встрече с Клаудиньо сказал — решать тебе, и он сделал такой выбор. «Аль-Садд» — самый титулованный клуб Катара, в этой части света футбол будет продолжать развиваться, особенно с учётом чемпионата мира 2034 года, который пройдёт в Саудовской Аравии.