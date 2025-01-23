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Медведев: «У „Палмейраса“ нет оснований оспорить трансфер Клаудиньо»

вчера, 14:16

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал источнику ситуацию с переходом полузащитника Клаудиньо в катарский «Аль-Садд».

Ранее президент «Палмейраса» Лейла Перейра сообщила о том, что бразильский клуб достиг соглашения с российской командой о переходе игрока.

Как это всегда бывает, окончательное решение по переходу принимает игрок. То, что мы обменивались с «Палмейрасом» проектами документов, это тоже нормальная практика, чтобы сэкономить время. С юридической точки зрения «Палмейрасу» жаловаться не на что, никаких оснований оспорить этот трансфер нет. Мы с Лейлой Перейрой лично знакомы, если у неё были какие-то вопросы, предложения, она могла спокойно обсудить их с нами — что нужно сделать, чтобы Клаудиньо всё-таки перешёл в «Палмейрас».

Медведев рассказал, почему футболист выбрал клуб из Катара:

Сделка была выполнена, исходя из тех финансовых условий, которые предложил «Аль-Садд». И не надо забывать, что игроку в конце января исполняется 28 лет, когда уже нужно думать о финансовом благополучии своей семьи. Век футболиста, как мы знаем, очень короткий, и время для создания финансовой базы для дальнейшей жизни небольшое, особенно для игроков такого плана как Клаудиньо.

Поэтому наша совесть тут абсолютно чиста. Ещё раз хочу подчеркнуть, что без желания любого игрока его невозможно отправить никуда. Это касается и аренды, и продажи. У него был выбор между тремя клубами, трансферные условия примерно одинаковые, хотя для «Зенита» условия от «Аль-Садда» несколько лучше. Но при этом я при встрече с Клаудиньо сказал — решать тебе, и он сделал такой выбор. «Аль-Садд» — самый титулованный клуб Катара, в этой части света футбол будет продолжать развиваться, особенно с учётом чемпионата мира 2034 года, который пройдёт в Саудовской Аравии.

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Все комментарии
Hoahin
Hoahin
вчера в 20:57
Так смешно читать слова о задумчивости о финансовом состоянии семьи. Как будто Клаудиньо до 28 лет на МРОТ жил. Заработанных денег уже хватит всей семье на несколько поколений. Хотя видимо люди уровня Медведева мыслят по-другому, им видимо на частные джеты, яхты и по несколько дворцов надо, иначе никак семья прожить не сможет))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:09, ред.
Оснований оспорить, может, и нет, так как документы, в чём я не сомневаюсь, оформлены "чисто", не придерёшься. Тут дело, скорее, в том, что Медведев, со слов г-жи Перейра, якобы нарушил устные договорённости о переходе, но это, согласитесь, две большие разницы. Сначала договорились... потом появились новые обстоятельства... переиграли... ударили по рукам ( " Зенит" и арабы ), бразильцы остались недовольны... выразили несогласие... В нашем случае футболист, в чём я не сомневаюсь, остался доволен переходом в арабский клуб из-за более выгодных условий, а это - самое главное. Хотя, может быть, и не самое главное. Репутация, вот о чём надо помнить прежде всего. Но бизнес, и прежде всего русский, такая грязная вещь, вот о чём не надо забывать.
lotsman
lotsman ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:44
А на то они и журналисты, чтобы задавать вопросы. Лейла сделала заявление, обвинив Медведева во лжи. На основе этого заявления его и спросили - что он думает об этом.
STVA 1
STVA 1 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:18, ред.
Вы знаете если ты не дворник или каменщик и занимаешь такую должность , надо уметь выражать свою мысль чтобы не ржали)) Как то так!Я сам каменщик бывший и дворником щас подрабатываю в садике))
Шуnя771
Шуnя771 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:16
А почему журналисты об этом спросили?)
lotsman
lotsman ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:14
Но почему он об этом высказался?
Он высказался об этом потому, что его об этом спросили. Отмахиваться от журналистов и от их вопросов не этично для человека его уровня.
Шуnя771
Шуnя771 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 17:12
И за трудодни бороздил поляну!
lotsman
lotsman ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 17:10
Над чем ржать то? Он имел ввиду, что Клаудиньо, покидая Зенит, где у него было благополучие, должен думать так же о благополучии.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 17:10
Доброго вечера!

В настоящий момент не наблюдается, но...
"Как не бывает дыма без огня и без пожара,
Так не проходит юбилей без юбиляра"!
Медведев даёт понять, что разногласий с ФК "Палмейраса“ нет...
Но почему он об этом высказался?
Эти мысли и побудили мну высказать предположение, что в этом вопросе есть изюминка да с червоточинкой!
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:01
Оно есть, на Ваш взгляд?
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:32
не надо забывать, что игроку в конце января исполняется 28 лет, когда уже нужно думать о финансовом благополучии своей семьи.
Поржал над словами Шурика! Можно думать что они Клаудиньо в черном теле держали)))
lotsman
lotsman
вчера в 15:21
Лейла просто решила, что обмен документами и согласие на сумму трансфера, а так же устное согласие футболиста, в личной беседе, это уже неоспоримое соглашение на трансфер. Но официального договора не было и подписей никто никаких не делал. А как говорят в Одессе - Между я тебе дам и на тебе. две большие разницы. Арабы предложили более выгодные условия и для клуба, и для футболиста, и сделка совершилась. Как говорится, бизнес, есть бизнес, ничего личного.)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:10
Жучара тот ещё Медведев в накладе не остался
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:34
Лишь время покажет наличие или отсутствие оснований спора.
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