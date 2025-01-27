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Защитник молодёжной сборной Португалии станет новым игроком «Лечче»

сегодня, 13:45

Сегодня защитник «Эштрела Амадора» и молодёжной сборной Португалии Данилу Вейга подпишет контракт с «Лечче». Сумма трансфера составит 2 миллиона евро плюс 10 % от последующей продажи игрока.

Вейга перешёл в «Эштрела Амадора» из «Риеки» в июле 2024 года. В текущем сезоне 22-летний правый защитник сыграл 15 матчей (2 ассиста и 5 жёлтых карточек) в чемпионате Португалии и один матч (жёлтая карточка) в Кубке Португалии. Портал Transfermarkt оценивает португальца в 1 миллион евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» собирался предложить 30 миллионов евро за защитника «Лечче» Патрика Доргу.

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