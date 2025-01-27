«Байер» сделал предложение по полузащитнику «Манчестер Сити»

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сегодня, 13:06

«Байер» сделал предложение по аренде с опцией выкупа полузащитника «Манчестер Сити» . Главный тренер «аспириновых» Хаби Алонсо уверен, что англичанин заменит травмированного Мартена Террье. Однако наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не хочет отпускать Макати, так как считает, что в перспективе он станет игроком основы.

22-летний атакующий полузащитник — воспитанник «горожан». Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне Макати сыграл 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей. Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 14 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Макати может перейти в «Фулхэм».