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«Байер» сделал предложение по полузащитнику «Манчестер Сити»

сегодня, 13:06

«Байер» сделал предложение по аренде с опцией выкупа полузащитника «Манчестер Сити» Джеймса Макати. Главный тренер «аспириновых» Хаби Алонсо уверен, что англичанин заменит травмированного Мартена Террье. Однако наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не хочет отпускать Макати, так как считает, что в перспективе он станет игроком основы.

22-летний атакующий полузащитник — воспитанник «горожан». Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне Макати сыграл 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей. Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 14 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Макати может перейти в «Фулхэм».

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:24
Продавать его не хотят, а в аренду пожалуйста))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 13:15
Верю, после Палмера ссут кого-то отпускать
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:12
Продажа игрока станет ошибкой для МС
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