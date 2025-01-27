«Байер» сделал предложение по полузащитнику «Манчестер Сити»

«Байер» сделал предложение по аренде с опцией выкупа полузащитника «Манчестер Сити» Джеймса Макати. Главный тренер «аспириновых» Хаби Алонсо уверен, что англичанин заменит травмированного Мартена Террье. Однако наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не хочет отпускать Макати, так как считает, что в перспективе он станет игроком основы.
22-летний атакующий полузащитник — воспитанник «горожан». Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне Макати сыграл 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей. Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 14 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Макати может перейти в «Фулхэм».