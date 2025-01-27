Защитник «Пари НН» отказался переходить в чемпионат Казахстана

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сегодня, 12:07

«Елимай» Семей хотел приобрести защитника «Пари НН» . Казахстанский клуб сделал официальный запрос по игроку. «Пари НН» был согласен отпустить Стаматова даже в качестве свободного агента. Однако болгарин отклонил предложение «Елимая», так как хочет продолжить карьеру в другом европейском чемпионате.

Напомним, Стаматов перешёл в «Пари НН» из «Оренбурга» в июле 2023 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 25-летний левый защитник сыграл 12 матчей в РПЛ (2 ассиста и 4 жёлтых карточки) и 2 матча в Кубке России.

Ранее нападающий «Пари НН» Огнен Ожегович перешёл в «Сакарьяспор».