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«Аль-Наср» готов отдать 140 миллионов фунтов стерлингов на усиление состава

вчера, 11:56

«Аль-Наср» хочет приобрести хавбека «Манчестер Сити» Матео Ковачича.

Помимо этого, коллектив близок к подписанию Джона Дурана из «Астон Виллы», а также работает над трансфером Каору Митомы из «Брайтона». Для усиления состава саудовский клуб готов отдать 140 миллионов фунтов стерлингов. Эта сумма может стать еще больше.

На данный момент переговоров с «горожанами» не было, МС, вероятно, не захочет продавать футболиста из-за проблем с поиском замены в короткий срок.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ chromage (раскрыть)
сегодня в 08:10
У вас странная логика... Во-первых, причем тут я? Во-вторых, в футболе эти цифры не из воздуха берутся. Спонсоры готовы выкладывать все больше и больше денег, чтобы заключить контракты с клубами и лигами, тв права каждый раз дорожают, в виду огромного спроса. Естественно, что и зарплаты и трансферная стоимость игроков будет идти только вверх. Это обычный рынок, что тут безумного?
Если вдруг всем спонсорам мира станет плевать на футбол, вот тогда и трансферы будут стоить дешево и футболисты будут зарабатывать меньше, так как у клубов будет мало денег. Но и шоу станет блеклым на этом фоне и уровень футболистов тоже резко упадет, потому что многие уже не будут выбирать футбол своей профессией. Вот и решайте, что для вас большее безумее.
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т ответ DZEN17 (раскрыть)
сегодня в 01:44, ред.
Пожалей лучше бестрофейника.. А-ха-ха-ха.. 🤣🤭
chromage
chromage ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 00:19
Хорошо. У вас есть 17 млрд рублей, вы купите футболиста на них?
DZEN17
DZEN17 ответ Не Э Г О ИС Т (раскрыть)
вчера в 21:43
ты ни как все не можешь отойти от чм 5 пенок,тебе Рон жить не дает спокойно!Жалко мне тебя.
magnum3000
magnum3000
вчера в 19:39, ред.
Надолго ли хватит арабов выбрасывать деньги на ветер? Китай уже прошёл такой путь. Теперь это не тот чемпионат, куда ездили престарелые звёзды за бешенным баблом. В Поднебесной начали считать деньги.
wds3a886jkbk
wds3a886jkbk
вчера в 17:45
Усилиться надо, Рон один не потянет
протон
протон ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 17:10
А что арабы мелочатся, взять и купить весь евро чемпионат.
Igo0rek
Igo0rek ответ chromage (раскрыть)
вчера в 16:14
Почему безумие то?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 14:25
Чего-то жлобятся шейхи, разве нет? Дурана уже взяли, там 60 или 70 лямов, ну а двое других - слишком ценные для своих команд: Митоме вообще к саудитам рано, а, даже если согласится, это сотка минимум, учитывая, что посереди сезона, Ковачича Пеп не отдаст, слишком нужен особенно сейчас, но если сам решится - лямов 40-50.
Короче ещё пару дней бедуинам на раздумье, потом форточка до лета закроется, но это как минимум ещё 200лямов, шоб обоих без разговоров отдали
sv_1969
sv_1969 ответ jaww9kd24jk3 (раскрыть)
вчера в 13:38
Щас на 140 млн можно купить 11 Ронов)))))))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:37
Короче, как мну понял отслюнявили на карманные расходы селекционерам и не последние.
jaww9kd24jk3
jaww9kd24jk3
вчера в 13:35
Игрока уровня Роналду за такие деньги не купишь.
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 13:26
Все делается, чтобы "помочь" Авейру хоть один титул зацепить.. 🤭.. А выигрывает всё равно Хиляль.. Месси.. И Аргентина.. А-ха-ха-ха..☝️🤣
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 13:14
Блин, жалко Дурана, из него может выйти топ футболист, звезда мирового уровня. Ну надеюсь хотя бы зарплата будет в районе 30-40 млн $. Иначе какой смысл, 10-15 млн он может добиться и в Европе, если будет в таком темпе продолжать
r2vm2s4c2qu9
r2vm2s4c2qu9
вчера в 13:06
Арабью дурное бабло ляжку жгёт
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:47
Футбол превращается в состязание денежных мешков! А это уже не футбол
Валерыч
Валерыч
вчера в 12:46
У шейхов денег, "как у дурака махорки".
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:38
В первую очередь надо убедить Рона уйти!Или правда это невозможно убедить его играть на команду!
chromage
chromage
вчера в 12:35
Это 17 млрд рублей блин =) В футболе явное безумие творится. И будет скорее хуже а не лучше )
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 12:31
Дайте эти деньги Криштиану и он вам половину позиций на поле закроет.
112910415
112910415
вчера в 12:31
никак не станет Наср чемпионом, сколько ни старается !
Blackburn Rovers
Blackburn Rovers
вчера в 12:29
Деньги куры не клюют!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:23
Деньги немеренные ,трать да трать !
jb33qw2x5jbf
jb33qw2x5jbf
вчера в 12:21
Вот это усиление, жаль, что футболу пользы не принесет.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:16
Дновачича бесплатно забирайте)) Еще и Эдырсона можно)
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