«Аль-Наср» готов отдать 140 миллионов фунтов стерлингов на усиление состава

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вчера, 11:56

«Аль-Наср» хочет приобрести хавбека «Манчестер Сити» .

Помимо этого, коллектив близок к подписанию из «Астон Виллы», а также работает над трансфером из «Брайтона». Для усиления состава саудовский клуб готов отдать 140 миллионов фунтов стерлингов. Эта сумма может стать еще больше.