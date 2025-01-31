«Аль-Наср» готов отдать 140 миллионов фунтов стерлингов на усиление состава

«Аль-Наср» хочет приобрести хавбека «Манчестер Сити» Матео Ковачича.
Помимо этого, коллектив близок к подписанию Джона Дурана из «Астон Виллы», а также работает над трансфером Каору Митомы из «Брайтона». Для усиления состава саудовский клуб готов отдать 140 миллионов фунтов стерлингов. Эта сумма может стать еще больше.
На данный момент переговоров с «горожанами» не было, МС, вероятно, не захочет продавать футболиста из-за проблем с поиском замены в короткий срок.
Короче ещё пару дней бедуинам на раздумье, потом форточка до лета закроется, но это как минимум ещё 200лямов, шоб обоих без разговоров отдали
Короче ещё пару дней бедуинам на раздумье, потом форточка до лета закроется, но это как минимум ещё 200лямов, шоб обоих без разговоров отдали