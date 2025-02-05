Аморима, Мареску и Постекоглу обвинили в «сектантстве». Богатые клубы в плену идейных тренеров

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сегодня, 11:46

Отличаются от Клоппа и Гвардиолы.

В АПЛ столкнулись два тренерских подхода

Англичане любят футбол. Родной клуб часть их идентичности. Глубоко анализируют всё, что связано с командами. Сегодня фанаты из Англии отмечают, что тренерское шоссе в АПЛ свернуло в новую сторону. Много лет наставники искали баланс между желаемым ими стилем и возможностями игроков. Английский футбол спасли крутые прагматичные тренеры. Гвардиола заменил в лиге по смыслу Фергюсона. Испанец – чемпион и глыба. Артета отбросил упрямую идейность в пользу серии без поражений в АПЛ . Слот повторяет методы Клоппа. Голландец в «Ливерпуле» не стал сносить дом, который построил Юрген. Эмери тоже из популярной категории. Сначала работал с составом, который имел, а теперь вносит коррективы.

Даже Гвардиолу в Манчестере неправильно называть слепо догматичным и идейным тренером. Хосеп давно учитывает особенности игроков, вроде Родри, Де Брюйне и Гвардиола. «Манчестер Сити» менял схему. Подстраивался под соперников. Гвардиола подписал настоящего форварда Холанда, а раньше настаивал на «ложной девятке». Но рядом с классиками жанра в АПЛ завелись тренеры, для которых идея важнее всего, даже результатов. Их азартность подкупила руководителей нескольких клубов. Их романтизм притягательный, как короткий курортный роман в молодости. Но опытные английские фанаты и эксперты чувствуют подвох. Особенно после серии поражений Аморима с МЮ . Рубен открыто сознавался в идейности:

Не собираюсь менять свое видение игры. Игроки будут страдать, болельщики будут страдать. Мне очень жаль, но у меня есть только один способ выполнения работы. Буду играть так, как привык.

Самые безумные вещи всегда подаются под соусом, что зачем-то нужно страдать. Во имя Идеи. Потому что вождь Аморим так хочет. Рубен ведь честно проигрывает, какие к нему могут быть вопросы? Да, его схема с тремя центральными защитниками, особенно после сложной травмы Лисандро Мартинеса, может не подходить «Манчестер Юнайтед». Да, соперники легко забирают победы. Но ведь Аморим выполняет обещание – страдают. Понятно, что у каждого наставника есть предпочтения. Приятно мечтать о вертикальном футболе, как у «Спортинга» с Аморимом. Вот только надо учитывать уровень, на котором оказался. Аморим заявлял, что будет подстраиваться под соперников. Обманул, плохо изучил всех интересных оппонентов.

Слепая идейность часто скрывает популизм

Что стоит за слепой верой в правильность идей? Оптимист скажет, что часто великие открытия делали те, в кого не верили. С кем спорили, над кем насмехались. Но в случае с тренерами богатых клубов всё иначе. У них деньги и власть. Они уже идейные на вершине пищевой футбольной пирамиды. Им проще скатиться в популизм. Перейти к обещаниям, которые не выполнить. Тогда как трофеи чаще приносит адаптивность. Немец Тухель выиграл с «Челси» Лигу чемпионов, когда дал Канте и напарникам сыграть в свой футбол. Томас не требовал выдать нечто великое, чтобы потешить эго наставника. Сможет ли Мареска сделать «Челси» первым в Англии, если продолжит настаивать, чтобы клуб был его лабораторией?

Идейные ведь считают главными в командах себя. А всем нужны вожаки на поле, как показала травма Родри из «Манчестер Сити». Испанец редко допускал явные ошибки. Передавал уверенность остальным. Был проводником сложных идей Гвардиолы на поле. Без него стало просто и скучно. У идейных тренеров игра веселее, но часто после матчей смеются соперники. Новый идейный тренер ломает всё под себя, но проигрывает. Дальше его увольняют. Назначают нового «сектанта», который проповедует иную веру. Снова отдают опасную власть в клубе человеку, который не умеет учитывать обстоятельства. Например, Постекоглу, хотя вызывает симпатию как человек, упрямо отказывался ставить «Тоттенхэму» нормальную защиту.

Не факт, что «шпоры» порадуют, следуя безумной вере Анге в красивый футбол как единственно верный стиль. Чтобы всегда работать интенсивно, агрессивно и смело, нужны силы. «Тоттенхэм» обесточен травмами, а Постекоглу крайне упрямый мужик. Критичные отзывы опытных фанатов АПЛ верны. Голая идейность часто ведет к якобы непогрешимости автора догм. А непогрешимость лидера формирует секту. Секты не бывают полезными для людей, в них попавших. Способны ли идейные наставники Аморим, Постекоглу, Мареска и Хюрцелер из «Брайтона» адаптироваться? Весна покажет. А пока «Челси» одержал непростую победу после серии неудач. Мареска внес изменения в состав и выдал игрокам глоток свободы.

На вершине таблицы рациональные наставники

В непоколебимости скрывается мудрость, когда речь о критической ситуации. Но футбол это просто футбол. Превращение игры в нечто зверски серьезное чаще вредит. Не бывает идеальных идей, все нужно допиливать в процессе. Как говорил один великий режиссер, на съемках нужно время, чтобы подурачиться. Всегда следовать одному методу тренера в футболе – обрекать команду на страдания. А футболисты по природе своей ленивые люди. Подавляющее большинство нужно заставлять не пить водку, заниматься в зале и спать по ночам. Идейные тренеры часто забывают, что не все вокруг мазохисты. То есть часто команды отторгают самопровозглашенного диктатора. Пришел, командует. Уважение надо заслужить, а не забрать силой.

Ключевой минус идейного тренера – не признает, что ошибался. Когда весь подход вертится вокруг одного способа, то его неправильность значит, что пора подавать в отставку. А идейные тренеры не уходят сами. Обычно они заставляют других страдать. Англичане хорошо подметили разницу. Одержимость в футболе важна, но её нужно ограждать. Возможно, даже по поводу перемены подхода Артеты многие ошиблись. Микель резко предал идею и мечтал об «Арсенале» в стиле «Челси» Моуриньо. А развязка матча против Гвардиолы намекнула Артете, что можно соединить приятное с полезным. Импровизация рядом с выбранными рамками часто работала у «Реала». Анчелотти абсолютно точно не идейный наставник, как и Зидан.

А идейные гении, как Кройф и Сакки, не смогли долго работать. Завершили карьеру, подарив миру работающие великие идеи. Уникальные тренеры. А долгоиграющие наставники выбирают любимые схемы, но всегда могут от них отказаться. Сезон становится хорошим уроком для «сектантов». На первом месте «Ливерпуль» адекватного Слота, который не ставит себя выше потребностей Салаха, ван Дейка или даже Гравенберха. Сенсационный «Ноттингем Форест» команда не идей, а поиска подходов, которые раскрыли лучшие качества в целом средних футболистов из состава Эшпириту Санту. «Арсенал» меняется, ведь заставили обстоятельства. Не удивимся, если «Манчестер Сити» тоже уйдет от догм Хосепа, чтобы побеждать.