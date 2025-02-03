«Деньги меня совсем не мотивируют». Футболист из АПЛ уехал к шейхам и ломает комедию

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вчера, 21:58

Получит 20 миллионов евро за год.

Променял Лигу чемпионов на Саудовскую Аравию

В октябре Дуран забил победный гол «Баварии» в Лиге чемпионов. В декабре Джон открыл счет мячам в игре против «Манчестер Сити». «Астон Вилла» обыграла чемпионов Англии. Дуран получал в Бирмингеме больше двух миллионов евро в год. Колумбийцу платили бонусы за голы. Для 21-летнего игрока, чья карьера только стартовала, речь о большом доходе. Нападающий мог или найти себе богатый клуб в Европе, если нужно больше денег, или подписать новый контракт с «Астон Виллой».

Дуран получил поддержку Эмери и директора Мончи. Легко бы предложили около 8 миллионов евро в год. Даже с британскими налогами оставалось состояние. Если бы Джон вырос в нападающего основы «Ливерпуля», мог получать ещё больше. А после срыва трансфера Бонифаца из «Байера» в «Аль-Наср» команда с Роналду подписала именно нападающего «Астон Виллы». Неприятно, что колумбиец после перехода начал врать, что деньги не имеют значения и не были мотивацией.

Лицемерие часто видно. Ещё Дуран заявил, что Роналду лучший игрок мира и прекрасный учитель. Криштиану послезавтра исполнится 40 лет. Португалец легендарный форвард, но не является лучшим футболистом мира. Также Роналду никогда не имел педагогических талантов. В «Ювентусе» и «Манчестер Юнайтед» молодые футболисты постоянно жаловались на его неадекватную реакцию. У Криштиану высокие требования к себе, но ветеран не умеет поддерживать напарников по линии нападения.

В сборной Португалии форварды разных поколений подтвердят, что Роналду не тот, кто работает на коллег. Бэйл и Бензема в «Реале» были в роли помощников, Криштиану ревновал к их успехам. Дуран не сможет развиваться в невероятно слабой лиге Саудовской Аравии, как развивался в Англии. А слова, что деньги не были фактором, просто бесят. Если деньги не фактор, то почему Джон не перешел в «Челси» или «Ювентус», а оказался в слабом клубе с окладом в 20 миллионов евро за год?

Зачем врать? Лучше честно сказать, что боялся упустить выгоду. В футболе случаются травмы. Можно потерять форму. В Саудовской Аравии Дуран заработает состояние. Несколько лет позора – окажешься невероятно богатым человеком. Но даже честность не отменит предательство футбола. Трансферы в Саудовскую Аравию продолжают печальную серию переходов в китайские клубы. Увы, Дуран потерян для большого футбола. Снизит к себе требования и превратится в жертву роскоши и лени.

Футболисты часто жалуются на якобы низкие зарплаты

Проблемой стал «успешный успех». Шарлатаны и манипуляторы создали иллюзию, что зарабатывать легко. Для миллиардов людей за каждой копейкой стоит тяжелый труд, который в основном не ценят. Но поскольку люди продают рецепты легкого успеха, то футболисты часто оказываются на удочке социальных сетей. Недавно попалось видео из замка в Италии. Вечеринка «золотой молодежи». Оказалось, что владельцы замка организовывают представления для обмана подписчиков беспринципных гостей.

Молодые люди приходят в чужой замок в арендованных костюмах и вечерних платьях. Снимают контент, будто сами богатые. А в социальных сетях рекламируют всё подряд, обманывая аудиторию. Красивая студентка с поддельными сумками и одеждой собирает с наивных читательниц десятки тысяч евро. Футболисты, которые часто заводят отношения с такими барышнями, оказываются в ловушке «успешного успеха». Бителло из «Динамо» разозлился на москвичей, когда узнал зарплату Вендела в «Зените».

Футболисты «Барселоны» уничтожили клуб финансово, когда Месси выдали контракт, не подкрепленный доходами компании. Неймар и другие футболисты смотрели на деньги как на единственный фактор при выборе направления в карьере. Где сейчас бразилец? После проигрышей в казино оказался не нужен в Европе. Послезавтра Неймару исполнится 33 года. Ровно на семь лет моложе, чем Роналду, а пришлось вернуться в «Сантос». Там нет денег, зато Неймар попробует отыскать покой и набрать форму.

У шейхов он забрал 101 миллион евро за 42 минуты на поле в прошлом году. Неймар этого никогда не признает, но перед сном у него проскакивает мыслишка, что случайно стал аферистом. Но чаще люди не признают собственные ошибки. А ещё срабатывает стадный инстинкт. Достаточно одному помешаться на цацках – вся команда под откос. Один ноет – все требуют контракты. У мощной «Баварии» споры из-за денег повлияли на результаты в Лиге чемпионов. А теперь вирус жадности проникает в раздевалку «Реала».

Осталось продать Винисиуса шейхам и завершить грязный ритуал

У ПСЖ не было денег на трансферы Неймара и Мбаппе. Денег, которые клуб заработал по закону. Но в УЕФА , где сейчас президентом числится друг босса парижан, закрыли глаза на обход правил. Историю «Манчестер Сити» все знают, нет смысла повторять. Теперь «Реал», где Перес умудрялся тратить заработанные миллиарды, а не только кредитные деньги, может продать Винисиуса в Саудовскую Аравию. Бразилец с окружением поставит всех в «Реале» перед фактом.

Будет трансфер за 300 миллионов евро. Шейхи выдадут вингеру контракт на 1 миллиард. Кандидат на «Золотой мяч» продаст талант в футбольное рабство. Сделают вид, будто законов не существует. Чиновникам ФИФА стоило навести порядок. Но этого никто делать не станет. Лет через 20 обязательно выйдет расследование, как плохие люди покупали футбольных чиновников, чтобы законы не работали. Страшно представить, каким в то время окажется весь спортивный мир.

Давно нездоровая ситуация. Трансфер Дурана лишь ещё один камень в голову футбола. Чем трансфер отличается от сделок в пределах Европы? Даже ПСЖ приходится отчитываться. У французов бывают реальные доходы. А клубы из Саудовской Аравии не отчитываются ни перед кем. В монархии проведут ЧМ -2034, построят много новых ярких арен. При этом на матчи с Роналду не ходят зрители. И форвард Дуран не привлечет внимание разбалованной публики.

Саудовцам не нужен футбол. У них много богатых людей, которые ни копейки в жизни не заработали. Миллиарды достали из земли. Это в Германии 71 000 тысяча зрителей на игре второй Бундеслиги, ведь футбол – часть рабочей культуры. А в Китае, невзирая на потраченные средства, не построили сильную лигу. У шейхов тоже не получится. Некоторые клубы из Европы не продают игроков в лигу Роналду, следят за репутацией. Но всех не спасти, будут заметные потери.