Саласар, вероятно, не перейдёт в «Зенит»

Хавбек «Браги» Родриго Саласар не перейдёт в «Зенит».
Сообщается, что гарантии оплаты трансфера, предложенные петербуржцами, не устроили португальский клуб.
В «Браге» опасаются, что платеж может не пройти из-за проблем при транзакциях из России в Европу.
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Станок не запрещают перевозить - напечатаем на месте в Португалии, только заранее напишите гарантийное письмо - какой валютой за товар возьмёте)