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Саласар, вероятно, не перейдёт в «Зенит»

вчера, 15:29

Хавбек «Браги» Родриго Саласар не перейдёт в «Зенит».

Сообщается, что гарантии оплаты трансфера, предложенные петербуржцами, не устроили португальский клуб.

В «Браге» опасаются, что платеж может не пройти из-за проблем при транзакциях из России в Европу.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:59, ред.
Столько комментариев, что порадовался за пользователей, которым предлагаю более внимательно ознакомиться с последним предложением из этой информации. И тогда ёрничество с вашей стороны отпадёт само собой. И про кэши, и про "загубленную" карьеру футболиста. Хотя в этом большие сомнения.
magnum3000
magnum3000
вчера в 19:45
Было бы желание, кэш в кейсах занесли бы. :)
derrik2000
derrik2000
вчера в 19:18, ред.
"По данным Legalbet, «Брага» специально затягивает переговоры, желая получить от команды из Санкт-Петербурга всю сумму за трансфер сразу."

А то "не перейдёт, не перейдёт"...
Денег Брага хочет.
ВСЕ И СРАЗУ! )
Capral
Capral
вчера в 19:07
Мне было очень жаль, когда Соболь ушел из Спартака. Мне всегда нравился этот футболист, и я всегда видел в нем талантливого форварда, а Спартак без него- просто не представлял. Но буду рад, если Соболев раскроется в полной мере в Зените, не из любви, понятное дело к клубу, а из личной симпатии к Соболю, как к незаурядному футболисту. Пожелаю ему Удачи!!!!!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:06
Ангел неБесГрешенАнгел неБесГрешен
Пиши точнее... Окно куда у вас открыто? В бюджет? Так там не окно, там дверь, даже ворота распахнуты. Вывози фурами.
Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:45
Может быть)...посмотрим...
lotsman
lotsman ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:44
А что, Соболь успокоился, начал вспоминать как надо играть и может у него пойдёт всё.)
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:37
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
Как всегда, Маэстро!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:23
Не захотел укокошить свою карьеру)...

sv_1969
sv_1969
вчера в 17:19
Ну вот как грится Welcome Malcolm))))) Соскучился по питерскому пиву наверное))
Capral
Capral
вчера в 17:19
Чувак видимо испугался, играть в клубе- могущим конкурировать с Реалом и Баварией, очень большая ответственность, не каждый решится. Да еще под руководством такого гения. Лучше не рисковать, подумал Саласар...
Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:16
Чего там путаться?)...всегда выпускай джокера Соболя...он все порешает на поле)...
lotsman
lotsman
вчера в 17:09
Ну нет, так нет. Надо своими силами игру настраивать. А то когда большой перебор тренер путается кого на поле выпускать.
3k2txum9nyz8
3k2txum9nyz8
вчера в 17:09
Больше за него никто не предложит.
shlomo
shlomo
вчера в 16:34
Ну если уж Зенит не может заплатить, тогда совсем туши свет...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:25
А если по трубе, по дну Черного моря , а там как-нибудь водолазы помогут
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:09
Не перейдёт этот - будут искать другие варианты. Окно у нас пока открыто...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:08
Цену набивают.
Станок не запрещают перевозить - напечатаем на месте в Португалии, только заранее напишите гарантийное письмо - какой валютой за товар возьмёте)
Futurista
Futurista
вчера в 15:55
Налик в мешках не принимают)...
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