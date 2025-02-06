Саласар, вероятно, не перейдёт в «Зенит»

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вчера, 15:29

Хавбек «Браги» не перейдёт в «Зенит».

Сообщается, что гарантии оплаты трансфера, предложенные петербуржцами, не устроили португальский клуб.

В «Браге» опасаются, что платеж может не пройти из-за проблем при транзакциях из России в Европу.