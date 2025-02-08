Агент Баринова высказался о шансах игрока на переход в европейский клуб

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» , оценил шансы футболиста на продолжение карьеры в Европе.

Несмотря на возраст, с его здоровьем у него потенциал играть на хорошем уровне до 35-37 лет. Когда два года назад было реальное предложение, «Локомотив» попросил Диму остаться, он пошел навстречу. А после этого начались всем известные события.

Теперь в Европе не так внимательно смотрят за российскими футболистами. Тот интерес, который турецкие клубы проявляли к Диме, необъективный. Кто-то его помнит, старается сделать предложения. Однако я могу поделиться информацией, что эти предложения неинтересны не только клубу, но и игроку – по личным условиям.

Все-таки в статусе капитана «Локомотива», игрока сборной России уезжать, чтобы за небольшие деньги с нуля доказывать и постараться выйти на другой уровень по деньгам, уже не то. Должно быть предложение с пониманием статуса игрока и его зарплаты. Таких сейчас нет.