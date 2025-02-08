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Агент Баринова высказался о шансах игрока на переход в европейский клуб

вчера, 22:24

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, оценил шансы футболиста на продолжение карьеры в Европе.

Несмотря на возраст, с его здоровьем у него потенциал играть на хорошем уровне до 35-37 лет. Когда два года назад было реальное предложение, «Локомотив» попросил Диму остаться, он пошел навстречу. А после этого начались всем известные события.

Теперь в Европе не так внимательно смотрят за российскими футболистами. Тот интерес, который турецкие клубы проявляли к Диме, необъективный. Кто-то его помнит, старается сделать предложения. Однако я могу поделиться информацией, что эти предложения неинтересны не только клубу, но и игроку – по личным условиям.

Все-таки в статусе капитана «Локомотива», игрока сборной России уезжать, чтобы за небольшие деньги с нуля доказывать и постараться выйти на другой уровень по деньгам, уже не то. Должно быть предложение с пониманием статуса игрока и его зарплаты. Таких сейчас нет.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:48
Что Баринову делать в Европе? Надо смотреть правде в глаза - в России сейчас нет игроков, способных быть там на виду...
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:43
В общем всё устраивает, никуда не собирается...
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:26
Про своего игрока Агент не должен другого говорить
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:18
уровень Баринова - Алавес.
но зачем ему туда то ехать, в Примеру, играть против Реала и Барсы с Сосьедад с Захаряном, если в Локо бабло неплохое платят за его супер"талант".
там ведь еще и играть нужно.
однажды Аленичев, чемпион и победитель ЛЧ, говорил, что сначала потеряете в деньгах, но потом больше приобретете в футболе...
вот понимание у человека есть!
агент ведет свой бизнес. другое понимание.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:56
Все дело в бабках, там ему столько платить не будут, уже и нет смысла рыпаться
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:48, ред.
Миранчук отказался от полутора миллионов в Локо, уехал В Швейцарию в заштатный клуб Сьон на зарплату в 800 тысяч. На что не пойдешь ради мечты поиграть и пожить в Европе. Правда клуб на грани вылеты из высшей лиги, зато Швейцария!!!. Так и Баринов. Или в Локо ведущий, или в заштатный клуб Бельгии, Голландии, или Дании. Таков уровень РПЛ сейчас. Увы!
протон
протон
вчера в 22:39
Сейчас почти никого нет в Европе из наших, более того ведущие российские клубы покупают иностранцев по 20 миллионов, насыпают им огромную зарплату, а значит и нашим приходится платить сопоставимо. Миранчук от полутора миллионов евро, говорят, отказался, посчитал, что для игры в России это мало или агент посчитал. Значит у Баринова минимум не меньше, зачем уезжать. Чтоб в каком-нибудь "Хетафе" получать 250 000 евро в год.
Вещий
Вещий
вчера в 22:32
На Рона он не претендует.... поэтому возраст и Европа думаю что будет в пролете...
Гость
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