Расследование в отношении судьи матча «Реала» и «Осасуны» завершено

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сегодня, 14:50

Главный арбитр матча 24-го тура Ла Лиги Хосе Мунуэра Монтеро удалил полузащитника «Реала» за нецензурное выражение в первом тайме и назначил пенальти в пользу «Осасуны» за фол на . Встреча завершилась со счетом 1:1.

Комитет по соответствию Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) завершил официальное расследование внефутбольной деятельности арбитра.

По результатам тщательного анализа всех имеющихся документов, проведенного адвокатом Нефером Руисом, руководителем отдела по вопросам соблюдения норм и этики RFEF, было установлено отсутствие конфликта интересов в действиях Монтеро.

В связи с этим, комитет пришел к выводу о возвращении арбитра к работе.

Важно отметить, что в случае выявления конфликта интересов арбитру грозило серьезное наказание: штраф до 100 тысяч евро и дисквалификация на срок до 5 лет.