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Расследование в отношении судьи матча «Реала» и «Осасуны» завершено

сегодня, 14:50
ОсасунаЛоготип футбольный клуб Осасуна (Памплона)1 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный арбитр матча 24-го тура Ла Лиги Хосе Мунуэра Монтеро удалил полузащитника «Реала» Джуда Беллингема за нецензурное выражение в первом тайме и назначил пенальти в пользу «Осасуны» за фол Эдуардо Камавинга на Анте Будимире. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Комитет по соответствию Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) завершил официальное расследование внефутбольной деятельности арбитра.

По результатам тщательного анализа всех имеющихся документов, проведенного адвокатом Нефером Руисом, руководителем отдела по вопросам соблюдения норм и этики RFEF, было установлено отсутствие конфликта интересов в действиях Монтеро.

В связи с этим, комитет пришел к выводу о возвращении арбитра к работе.

Важно отметить, что в случае выявления конфликта интересов арбитру грозило серьезное наказание: штраф до 100 тысяч евро и дисквалификация на срок до 5 лет.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 15:17, ред.
Судья правильно удалил Белингема, никто не спорит, но в целом отсудил предвзято, конечно не так, чтобы 5 лет его дисквалифицировать, или штраф. Но явно в интересах потери очков Реала. Это мое мнение
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:12
Справедливость восторжествовала!!!
Судья правильно отсудил и наказал охреневшего Джуда.
Понятно, что сливочным не нравиться когда к ним относятся по справедливости, так что надо перевоспитывать.
Гость
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