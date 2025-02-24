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Зделар: «Считайте, что в „Зените“ уже адаптировался»

вчера, 15:48

Полузащитник «Зенита» Саша Зделар рассказал об адаптации в клубе с берегов Невы.

Прошёл все сборы с ЦСКА, травм не было, так что форма хорошая, в «Зените» чувствую себя замечательно.

Эракович и Дркушич сразу приняли меня хорошо, тем более давно их знаю. Но и многих других ребят тоже. Считайте, что в «Зените» уже адаптировался.

Ранее Зделар заявил, что сразу согласился на переход в «Зенит».

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Зделар заявил, что сразу согласился на переход в «Зенит»
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Все комментарии
Doping_87
Doping_87
сегодня в 05:04, ред.
Неужели настолько плох Ду Кейрос, что пришлось брать Зделара?
tigrok
tigrok
сегодня в 00:11
Интересно к какому краю лавки он уже приспособился, с левой стороны или с правой
Хиромант
Хиромант ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 18:48
- Сам в шоке... Но надеюсь, что после окончания чемпионата наши сомнения развеются.
- А с другой стороны - у него друзья-товарищи в Зените. А играть с друзьями в одной команде - это всегда "заводит"...
adekvat
adekvat
вчера в 18:24
Теперь на троих можно мутить. хороший напиток сербская ракия.
lotsman
lotsman
вчера в 17:58
Какая адаптация? Переход из клуба в клуб, в одном чемпионате, адаптации не требует.)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:41
Для кого как, а для меня это
сомнительный трансфер...
112910415
112910415
вчера в 17:07
то есть понял идеи тренера, отработал игровые связи ?
или что ?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:46
"....Считайте, что в «Зените» уже адаптировался."
Что делает чудодейственная сила денег Газпрома. ! 2 дня и полная адаптация в том числе и к месту на лавке Зенита.
Но его можно понять..... и простить. Саше 29 лет, на пороге старость и пенсия. А что еще нужно, чтобы встретить все это спокойно! Тем более лавка широкая и теплая!
2k929tvd7r67
2k929tvd7r67 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 16:25
Чтобы было, место на лавке освободилось.
u8v252p4by42
u8v252p4by42
вчера в 16:22
В Зените хоть какая-то перспектива есть, стоит пожелать Зделару удачи.
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:20
Интересно, а зачем его Зенит покупал?
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 16:10
К миллиону евро в год адаптироватся легко. Секунды за три.
Вещий
Вещий
вчера в 15:56
Ну теперь нужно набирать игровой тонус и приносить команде результат.
Гость
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