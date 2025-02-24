Зделар: «Считайте, что в „Зените“ уже адаптировался»

Полузащитник «Зенита» Саша Зделар рассказал об адаптации в клубе с берегов Невы.
Прошёл все сборы с ЦСКА, травм не было, так что форма хорошая, в «Зените» чувствую себя замечательно.
Эракович и Дркушич сразу приняли меня хорошо, тем более давно их знаю. Но и многих других ребят тоже. Считайте, что в «Зените» уже адаптировался.
Ранее Зделар заявил, что сразу согласился на переход в «Зенит».
Что делает чудодейственная сила денег Газпрома. ! 2 дня и полная адаптация в том числе и к месту на лавке Зенита.
Но его можно понять..... и простить. Саше 29 лет, на пороге старость и пенсия. А что еще нужно, чтобы встретить все это спокойно! Тем более лавка широкая и теплая!
Что делает чудодейственная сила денег Газпрома. ! 2 дня и полная адаптация в том числе и к месту на лавке Зенита.
Но его можно понять..... и простить. Саше 29 лет, на пороге старость и пенсия. А что еще нужно, чтобы встретить все это спокойно! Тем более лавка широкая и теплая!