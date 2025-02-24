Зделар: «Считайте, что в „Зените“ уже адаптировался»

Полузащитник «Зенита» рассказал об адаптации в клубе с берегов Невы.

Прошёл все сборы с ЦСКА , травм не было, так что форма хорошая, в «Зените» чувствую себя замечательно.

Эракович и Дркушич сразу приняли меня хорошо, тем более давно их знаю. Но и многих других ребят тоже. Считайте, что в «Зените» уже адаптировался.