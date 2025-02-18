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Матч-агент ФИФА не считает, что будет сложно организовать матч России и США

вчера, 18:28

Матч-агент ФИФА Мезмуредавид Деста, ответственный за организацию игр сборной США, рассказал источнику о возможности проведения товарищеской встречи с Россией на нейтральной территории.

Конечно, почему бы и нет. Можно организовать такой матч. Считаю, это отличная идея. Для этого нужно больше деталей, а также официальное письмо РФС. Не думаю, что будет сложно организовать такой матч.

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США  Россия
Источник: sport-express.ru
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Все комментарии
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 21:04
Думаю, такой матч был бы очень интересен болельщикам и результат его будет непредсказуем. У американцев довольно сильная сборная, за которую играют футболисты из ведущих клубов Европы. Они могут оказать достойное сопротивление сборной России.
8bgmecuguxxu
8bgmecuguxxu
вчера в 20:25
В такой матч мало верится, уж очень быстро идём на сближение
agjqss45btt2
agjqss45btt2
вчера в 20:03
Ещё недавно скорее всего нас допустили бы до официальных соревновании, чем состоялся бы матч Россия-США, а сегодня это более чем реально.
Неудивлюсь если его проведут в ближайшее время, но скорее всего летом.
Вообще в скором времени много, что поменяется в мире и тут не надо быть предскзателем, надо просто видеть.

P.S. Постарался не задевать политику, но к сожалению её сейчас в спорте больше чем самого спорта.
dgg32bfyhbp8
dgg32bfyhbp8
вчера в 19:47
Все лучше, чем с Вьетнамом.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:44
Почему бы и нет, тем более сейчас примерно такой "матч" уже идёт только чуть" повыше"...)))
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