Матч-агент ФИФА не считает, что будет сложно организовать матч России и США

Матч-агент ФИФА Мезмуредавид Деста, ответственный за организацию игр сборной США, рассказал источнику о возможности проведения товарищеской встречи с Россией на нейтральной территории.
Конечно, почему бы и нет. Можно организовать такой матч. Считаю, это отличная идея. Для этого нужно больше деталей, а также официальное письмо РФС. Не думаю, что будет сложно организовать такой матч.
Неудивлюсь если его проведут в ближайшее время, но скорее всего летом.
Вообще в скором времени много, что поменяется в мире и тут не надо быть предскзателем, надо просто видеть.
P.S. Постарался не задевать политику, но к сожалению её сейчас в спорте больше чем самого спорта.
Неудивлюсь если его проведут в ближайшее время, но скорее всего летом.
Вообще в скором времени много, что поменяется в мире и тут не надо быть предскзателем, надо просто видеть.
P.S. Постарался не задевать политику, но к сожалению её сейчас в спорте больше чем самого спорта.