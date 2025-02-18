Матч-агент ФИФА не считает, что будет сложно организовать матч России и США

Матч-агент ФИФА Мезмуредавид Деста, ответственный за организацию игр сборной США , рассказал источнику о возможности проведения товарищеской встречи с Россией на нейтральной территории.

Конечно, почему бы и нет. Можно организовать такой матч. Считаю, это отличная идея. Для этого нужно больше деталей, а также официальное письмо РФС . Не думаю, что будет сложно организовать такой матч.