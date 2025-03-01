«Бавария» хочет подписать Сона в пару к Кейну

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сегодня, 09:26

«Бавария» хочет подписать опытного нападающего этим летом.

Как сообщается, мюнхенский клуб рассматривает вариант с трансфером форварда «Тоттенхэма» . Контракт корейца со «шпорами» истекает летом 2026 года.

Напомним, что Сон длительное время играл вместе за «Тоттенхэм» с нападающим «Баварии» Харри Кейном.