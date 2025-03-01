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«Бавария» хочет подписать Сона в пару к Кейну

сегодня, 09:26

«Бавария» хочет подписать опытного нападающего этим летом.

Как сообщается, мюнхенский клуб рассматривает вариант с трансфером форварда «Тоттенхэма» Хын-Мин Сона. Контракт корейца со «шпорами» истекает летом 2026 года.

Напомним, что Сон длительное время играл вместе за «Тоттенхэм» с нападающим «Баварии» Харри Кейном.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 11:31
Отличная идея, этот тандем был сыгран в Тоттенхэме и отлично справлялся с задачей "забивать мячи"!
Мне вот интересен еще такой момент, вроде как владелец МЮ хочет купить Кейна, может Баварии стоит продать его?! Купить вместо него форварда помоложе???
DXTK
DXTK
сегодня в 11:27
Сон как и Кейн не молодеет....... тем более говорили что Компани расматривает возможную замену англичанина.
Michael James Owen
Michael James Owen
сегодня в 09:38
    shur
    shur
    сегодня в 09:34
    ...братишка Сон к Сане приедет ...!!!!!
    Гость
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