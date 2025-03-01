«Бавария» хочет подписать Сона в пару к Кейну

«Бавария» хочет подписать опытного нападающего этим летом.
Как сообщается, мюнхенский клуб рассматривает вариант с трансфером форварда «Тоттенхэма» Хын-Мин Сона. Контракт корейца со «шпорами» истекает летом 2026 года.
Напомним, что Сон длительное время играл вместе за «Тоттенхэм» с нападающим «Баварии» Харри Кейном.
Мне вот интересен еще такой момент, вроде как владелец МЮ хочет купить Кейна, может Баварии стоит продать его?! Купить вместо него форварда помоложе???
Мне вот интересен еще такой момент, вроде как владелец МЮ хочет купить Кейна, может Баварии стоит продать его?! Купить вместо него форварда помоложе???