«Арсенал» готов продать одного из игроков ради покупки Исака

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сегодня, 09:46

«Арсенал» хочет подписать нападающего «Ньюкасла» .

Для совершения данного трансфера лондонцам придется продать кого-либо из футболистов, чтобы не нарушить финансовые правила АПЛ .

Сообщается, что покинуть «канониров» могут либо . Этими игроками интересуются саудовские клубы.