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«Арсенал» готов продать одного из игроков ради покупки Исака

сегодня, 09:46

«Арсенал» хочет подписать нападающего «Ньюкасла» Александера Исака.

Для совершения данного трансфера лондонцам придется продать кого-либо из футболистов, чтобы не нарушить финансовые правила АПЛ.

Сообщается, что покинуть «канониров» могут Леандро Троссард либо Габриэл Мартинелли. Этими игроками интересуются саудовские клубы.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 11:04
Летом, Арсеналу нужен и левый вингер (скорее всеко Уильямса купят), ну и форвард. Исак это конечно же шикарный вариант, но стоит ли тратить столько денег, на одного игрока?! Ньюкасл не горит желанием продавать игрока и просит 150 млн за него! Где гарантии того, что переговоры не затянутся и аппетит "сорок" не возрастет?!
Что касается продажи Мартинелли или Троссарда, то тут нужно смотреть на то, кого клуб может подписать в качестае левого вингера. Если все же Нико, то будет ли Габи сидеть под ним? Лео то и так запасной вариант. Но, Габи молод и еще можно придержать его и продать через год, если толку не будет от него, а вот Енот уже не молод и контракт продлевать не особо хочет....но полезный игрок...тут должны думать Артета и остальные.
Скажу чесно, в трансфер Исака я не верю!!!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 10:18
Троссарда надо отдавать получается, возраст уже подступает. Хотя, он пополезнее Мартинелли по мне так
Гость
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