«Арсенал» готов продать одного из игроков ради покупки Исака

«Арсенал» хочет подписать нападающего «Ньюкасла» Александера Исака.
Для совершения данного трансфера лондонцам придется продать кого-либо из футболистов, чтобы не нарушить финансовые правила АПЛ.
Сообщается, что покинуть «канониров» могут Леандро Троссард либо Габриэл Мартинелли. Этими игроками интересуются саудовские клубы.
Что касается продажи Мартинелли или Троссарда, то тут нужно смотреть на то, кого клуб может подписать в качестае левого вингера. Если все же Нико, то будет ли Габи сидеть под ним? Лео то и так запасной вариант. Но, Габи молод и еще можно придержать его и продать через год, если толку не будет от него, а вот Енот уже не молод и контракт продлевать не особо хочет....но полезный игрок...тут должны думать Артета и остальные.
Скажу чесно, в трансфер Исака я не верю!!!
Что касается продажи Мартинелли или Троссарда, то тут нужно смотреть на то, кого клуб может подписать в качестае левого вингера. Если все же Нико, то будет ли Габи сидеть под ним? Лео то и так запасной вариант. Но, Габи молод и еще можно придержать его и продать через год, если толку не будет от него, а вот Енот уже не молод и контракт продлевать не особо хочет....но полезный игрок...тут должны думать Артета и остальные.
Скажу чесно, в трансфер Исака я не верю!!!