«Ливерпуль» может заплатить 80 млн евро за Йилдыза

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вчера, 17:53

«Ливерпуль» намерен предложить «Ювентусу» 80 миллионов евро за трансфер 19-летнего вингера в предстоящее летнее трансферное окно.

Отмечается, что руководство «Ливерпуля» рассматривает молодого турецкого футболиста как потенциальную замену 32-летнему , контракт которого с клубом истекает летом текущего года. При этом «Ювентус» рассчитывает получить за Йилдыза 100 миллионов евро.