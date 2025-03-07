«Ливерпуль» может заплатить 80 млн евро за Йилдыза

«Ливерпуль» намерен предложить «Ювентусу» 80 миллионов евро за трансфер 19-летнего вингера Кенана Йилдыза в предстоящее летнее трансферное окно.
Отмечается, что руководство «Ливерпуля» рассматривает молодого турецкого футболиста как потенциальную замену 32-летнему Мохамеду Салаху, контракт которого с клубом истекает летом текущего года. При этом «Ювентус» рассчитывает получить за Йилдыза 100 миллионов евро.
Почему бы не сделать акцент на поиск сильного цф или кого то в пару к Нуньесу, чтобы мозги ему вправлял или тот с ним в связке был, не устану защищать его, отдача у него офигенная и взаимозаменяемость в паре. Справа давным давно уже Эллиот и Брэдли всем всё доказали, вполне потянут, возможно схему придется изменить, ничего, Слот гибкий
Почему бы не сделать акцент на поиск сильного цф или кого то в пару к Нуньесу, чтобы мозги ему вправлял или тот с ним в связке был, не устану защищать его, отдача у него офигенная и взаимозаменяемость в паре. Справа давным давно уже Эллиот и Брэдли всем всё доказали, вполне потянут, возможно схему придется изменить, ничего, Слот гибкий