Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

«Ливерпуль» может заплатить 80 млн евро за Йилдыза

вчера, 17:53

«Ливерпуль» намерен предложить «Ювентусу» 80 миллионов евро за трансфер 19-летнего вингера Кенана Йилдыза в предстоящее летнее трансферное окно.

Отмечается, что руководство «Ливерпуля» рассматривает молодого турецкого футболиста как потенциальную замену 32-летнему Мохамеду Салаху, контракт которого с клубом истекает летом текущего года. При этом «Ювентус» рассчитывает получить за Йилдыза 100 миллионов евро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Бавария» не планирует подписывать Салаха и ван Дейка
Вчера, 17:12
Агент Неймара предложил игрока «Баварии» и «Барселоне»
Вчера, 16:31
СлухиСтало известно, в какой клуб перейдёт Осимхен
Вчера, 15:24
Коло Муани рассказал о своём будущем
Вчера, 12:40
Слухи«Милан» приобрёл молодого таланта из МЛС
Вчера, 09:58
Слухи«Челси» хочет подписать трёх футболистов «Барселоны»
Вчера, 00:15
Сортировать
Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм ответ YNWA (раскрыть)
вчера в 22:49
Ладно, надеюсь твои хотелки в Ливерпуле учтят)
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:34
Юный Иилдыз конечно крут, и может играть на разных позициях, но он пока не стоит 100 миллионов, которые хочет Ювентус.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 18:57
Не сильно то обоснованно, возможно не стоит?
Почему бы не сделать акцент на поиск сильного цф или кого то в пару к Нуньесу, чтобы мозги ему вправлял или тот с ним в связке был, не устану защищать его, отдача у него офигенная и взаимозаменяемость в паре. Справа давным давно уже Эллиот и Брэдли всем всё доказали, вполне потянут, возможно схему придется изменить, ничего, Слот гибкий
YNWA
YNWA ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 18:56
Не хочу и всё!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:53, ред.
80 млн слишком много.
но это если Ливерпуль считает, что Кенан заменит Салаха....
Юве согласится, т.к. хочет финансировать трансфер Лукмана за счет продажи Йылдыза.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 18:40
Теперь на него устроит охоту МЮ.
Маг_тм
Маг_тм ответ YNWA (раскрыть)
вчера в 18:34
Почему?
Джохар Ву
Джохар Ву
вчера в 18:04
Все больше и больше мы слышим о Турецких футболистах и это очень радует. Надеюсь в скором времени в сборной Турции будут много топ футболистов
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:57
Ему надо ОООЧЕНЬ постараться чтобы попробовать заменить Мо хотя бы наполовину!
YNWA
YNWA
вчера в 17:56
Не хочу видеть его в Ливерпуле!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 