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«Манчестер Сити» настроен подписать Вирца летом

вчера, 19:14

«Бавария» оценивает свои шансы на приобретение полузащитника «Байера» Флориана Вирца как высокие, но планирует начать переговоры о его переходе не ранее 2026 года. Аналогичную позицию занимает и мадридский «Реал». Такой подход обусловлен предположениями о том, что немецкий футболист продлит контракт с «Байером» с включением в него суммы отступных.

В то же время «Манчестер Сити» намерен подписать 21-летнего футболиста уже в текущее трансферное окно и продолжает давить на Вирца, несмотря на то что футболисту комфортно в «Байере».

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Все комментарии
djaich
djaich
вчера в 22:29, ред.
Сумма отступных не проблема для МС. Оформят, к примеру, трансфер за миллионов 60, а следом какие-нибудь Саудовские авиалинии заключат спонсорское соглашение с Байером на несколько сотен миллионов долларов, или Бонифация "удачно" продадут в Саудовскую лигу за сумасшедшие деньги. С трансфером Холланда удалось подобный финт совершить при итоговой формальной сумме покупки в разы ниже его тогдашней рыночной стоимости, так и здесь проблем не должно быть.
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:02
Не знаю зачем Сити нужен Вирц! И зачем Вирцу нужен Сити?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 19:50
По-моему - это бред, уже писал на этом форуме, позиция под нападающим у Горожан перегружена, Маршуш не затерялся, молодец, но его брали из-за определенных качеств, а так, со своими бы управиться, а тут ещё Вирцем тычут во все дыры. Игрок, безусловно небезталанный, но и у резинки трусов есть прочность
Capral
Capral
вчера в 19:31
Завтра будет опровержение, или, даже сегодня... Каждый раз- одно и тоже.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:30, ред.
Мне кажется, что агент игрока уже посчитал свои комиссионные за переход клиента в Манчестер Сити... А может, хуже того, получил хорошую предоплату. Ему глубоко плевать на карьеру Вирца - главное, чтобы навар бы хороший. Я думаю для Флориана лучший вариант Бавария или Испания. А можно ещё поиграть в Байере.
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