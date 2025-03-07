«Манчестер Сити» настроен подписать Вирца летом

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вчера, 19:14

«Бавария» оценивает свои шансы на приобретение полузащитника «Байера» как высокие, но планирует начать переговоры о его переходе не ранее 2026 года. Аналогичную позицию занимает и мадридский «Реал». Такой подход обусловлен предположениями о том, что немецкий футболист продлит контракт с «Байером» с включением в него суммы отступных.

В то же время «Манчестер Сити» намерен подписать 21-летнего футболиста уже в текущее трансферное окно и продолжает давить на Вирца, несмотря на то что футболисту комфортно в «Байере».