«Барселона» готова вернуть Неймара. Но бразильцу нужно выполнить важное условие

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сегодня, 19:05

В родном клубе вингер счастлив.

Возвращение на родину – лучшее, что случалось с Неймаром за последние годы

Переход в «Пари Сен-Жермен» – желание выбраться из тени Месси, трансфер в «Аль-Хиляль» – только про деньги. Ни тот, ни другой не оказались правильными для Неймара. В первом случае бразилец начал бороться с Мбаппе за статус главной звезды и быстро проиграл. Во втором больше восстанавливался после травм, чем играл. Два роковых перехода почти поставили крест на карьере талантливого бразильца – и в таком состоянии он поехал залечивать душевные (и не только) раны в родную Бразилию, в родной «Сантос».

В этом шаге гораздо больше логики. Если Неймар хочет хотя бы чуть-чуть продлить футбольные годы, что-то надо менять. Трансфер ради денег не прокатит, а топ-клубы на вингера уже не обратят внимание. А «Сантос» – место, где Нея любят и ждут, где вингеру действительно захочется играть и творить. Пока статистика исполнителя это полностью подтверждает. Неймар провёл только семь матчей чемпионата – и уже отметился тремя забитыми мячами и тремя голевыми.

У «Барсы» есть условие для воссоединения

Конечно, говорить о полной реабилитации рано – Неймару уже не 27 лет, времени на возвращение на топ-уровень не так много. Да и вполне может оказаться, что футболист туда не тянется. Но вот за «Барсу» вингер точно хочет сыграть ещё раз. Он постоянно думал об этом, когда перебрался в ПСЖ и когда возник вариант в Саудовской Аравии.

Отмечается, что вероятность развития такого сценария действительно есть. Правда, «сине-гранатовые» не уверенны в готовности бразильца к Ла Лиге и уровню сопротивления Лиги чемпионов. По последним данным, каталонцы всё же готовы рассмотреть вариант с возвращением исполнителя, но на то должны быть спортивные причины. Поэтому, по слухам, «блауграна» поставила перед вингером задачу – от него ждут 15 голов за «Сантос» до конца сезона.

Опять же, судя по старту Неймара в клубе после возвращения, эта планка вполне реальна – с «Агуа-Санта» он отметился голом и результативной передачей, гол (посмотрите, какая красота) и два ассиста себе в актив записал в игре с «Интером Лимейра», а недавно забил «Ред Булл Брагантино».

Флик против, Деку не так категоричен

В клубе, судя по всему, нет однозначного мнения. Ханс-Дитер Флик от идеи не в восторге и видеть вингера в клубе не хочет. Немецкий менеджер упорно выстраивает коллектив, который сможет бороться за главные трофеи – и делает это довольно успешно. При этом он очень сомневается, что сейчас бразильский вингер соответствует планке, которую задали своей игрой каталонцы. Нею уже 33 года, он не в лучшем физическом состоянии, плюс травматичность наверняка отпугивает «сине-гранатовых».

Это ещё не говоря об уровне конкуренции. У «Барселоны» сейчас есть стопроцентные лидеры на флангах – Ламин Ямаль, кажется, закрыл свою позицию на долгие годы. Да и Рафинья сделал огромный рывок в развитии и теперь незаменим в атаке. С такими конкурентами Неймар будет сидеть на скамейке и получит минимум игрового времени.

Вдобавок неизвестно, как бразилец повлияет на того же Ямаля. Неймар – его кумир, испанец в силу этого (и в силу возраста) будет впитывать каждое слово вингера. А чему научит молодого таланта любитель покерных турниров, McDonald’s и денег? «Барсе», наоборот, надо изолировать Ламина от таких соблазнов.

Спортивный директор клуба Деку тоже не готов говорить о сделке – при этом в его словах не слышно категоричности – «ни за что и никогда»:

Иногда такие истории не повторяются, а иногда могут повториться – никогда не знаешь наверняка. Но я думаю, что сейчас «Барселоне» не время думать о Неймаре и наоборот. Конечно, Неймар – важный игрок, и я думаю, что сценарий должен быть благоприятным как для него и его команды, так и для нас. Команду нужно строить с умом, соблюдая баланс. Думаю, Неймару прежде всего нужно снова стать счастливым, получать удовольствие от футбола. На данный момент я не вижу лучшего места для него, чем Бразилия и «Сантос».

То есть исключать того, что пути вингера и «Барсы» пересекутся, нельзя.

Есть шанс воссоединиться с любимым одноклубником

У Неймара интересная история с Месси. С одной стороны, это его соперник – тот, в чьей тени всегда оставался бразилец. Можно сказать, причина ухода вингера. С другой, это соратник и хороший друг бразильца – тот, с кем бок о бок раскрылся Ней. И поняв свою ошибку (переход в ПСЖ ), бразилец хотел воссоединиться с Лео.

Они поиграли за ПСЖ – но там были не до конца счастливы. Теперь же возник шанс снова сыграть за любимый клуб. По последним данным, Лионель хочет вернуться в «Барселону» и сыграть на новом «Камп Ноу», прежде чем завершить карьеру. Сообщается, что клубы могут рассмотреть вариант с арендой на период, когда в МЛС завершится сезон – это конец 2025 года. Так, у Неймара есть возможность забить 15 голов, которые требуют каталонцы – и получить шанс тоже вернуться в «Барсу».

Красивое завершение истории или движение в заданном направлении

«Сине-гранатовым» стоит крепко взвесить все «за» и «против», прежде чем принимать окончательное решение. Всё же команда давно ушла дальше – теперь тут есть свои лидеры свой костяк. Появление Лионеля и Неймара неизбежно приведёт к тому, что они соберут вокруг себя раздевалку – что тогда делать нынешним лидерам и заводилам команды? Это риск для атмосферы в коллективе.

С другой стороны, можно рассмотреть подписание обоих как пиар акцию. Необязательно заключать соглашение на длительный период. Вполне можно ограничиться одним матчем. Это будет красивое примирение руководства с аргентинцем и бразильца с самим собой, прощание с легендами.