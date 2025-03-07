Бекхэм показал своих верных друзей, Уокер покутил по ночному Милану. Как футболисты провели эту неделю

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Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

Форвард «Ромы» Пауло Дибала собрался на свидание со своей женой.

Бывший игрок «Ювентуса» Алессандро Матри хорошо провел время на пляже со своей семьей.

Икер Касильяс приучает себя к гиревому спорту.

Всех экс-футболистов сборной Англии узнали?

Девушка довольна Родриго, который помог «Реалу» добиться победы над «Атлетико».

Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали сделал предложение своей спутнице.

Вот в таких красочных штанах щеголяет сейчас Эммануэль Адебайор. Заслуженно попал в рубрику Стиляга дня.

Неймар посетил традиционный карнавал в Рио.

А Лукас Подольски хорошо провел время в Кельне.

Поль Погба поздравил подписчиков с наступлением Рамадана.

Милота дня. Голкипер «Фиорентины» Давид де Хеа выложил архивное фото с дочерью — ей уже 4 года, как быстро летит время!

У Джастина Клюйверта случилось пополнение в семье. Таким образом, Патрик Клюйверт стал дедушкой.

Вот так сейчас выглядит шрам бывшего игрока «Бетиса» Серхио Каналеса — несколько раз рвал крестообразную связку колена.

Такая же беда настигла и Константина Тюкавина — перенес операцию в Мюнхене.

Кайл Уокер был замечен навеселе в ночном Милане в компании женщин.

Полузащитник «Атлетико» Конор Галлахер умеет петь.

Легендарный Александр Мостовой получил тренерскую лицензию и заговорил стихами.

Бывший футболист «Динамо» Антон Терехов оценил творчество Каземира Малевича.

На этом наш выпуск завершен! Цените своих друзей и чаще с ними встречайтесь — берите пример с Гильерме, который прилетел в гости к Дмитрию Сычеву в Омск!