Куртуа и Рюдигер пропустят матч с «Райо Вальекано»

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа не был включен в заявку команды на игру 27-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано».
По информации источника, футболист испытывает дискомфорт из-за перегрузки правого коленного сустава. Однако тренерский штаб «Реала» не выражает беспокойства по поводу состояния Куртуа и уверен, что он будет готов к ответному матчу с «Атлетико» в рамках Лиги чемпионов.
Кроме того, в заявке на матч отсутствует защитник Антонио Рюдигер, пропустивший тренировку в субботу по причине болезни.
Ожидается, что полузащитник Федерико Вальверде начнет игру на скамейке запасных, чтобы быть в оптимальной форме к матчу с «Атлетико» в среду.