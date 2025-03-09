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Куртуа и Рюдигер пропустят матч с «Райо Вальекано»

вчера, 15:21
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб Райо Вальекано (Мадрид)Райо ВальеканоМатч завершен

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа не был включен в заявку команды на игру 27-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано».

По информации источника, футболист испытывает дискомфорт из-за перегрузки правого коленного сустава. Однако тренерский штаб «Реала» не выражает беспокойства по поводу состояния Куртуа и уверен, что он будет готов к ответному матчу с «Атлетико» в рамках Лиги чемпионов.

Кроме того, в заявке на матч отсутствует защитник Антонио Рюдигер, пропустивший тренировку в субботу по причине болезни.

Ожидается, что полузащитник Федерико Вальверде начнет игру на скамейке запасных, чтобы быть в оптимальной форме к матчу с «Атлетико» в среду.

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Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:31
Без них есть кому играть.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:49
С Райо они должны справляться и без них
shlomo
shlomo
вчера в 15:26
Берегут вратаря для более ответственной игры
протон
протон
вчера в 15:21
Что ни день, то какая-то новая травма. Просто аномалия какая-то. Здоровья, Тибо!
Гость
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