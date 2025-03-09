Куртуа и Рюдигер пропустят матч с «Райо Вальекано»

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вчера, 15:21

Вратарь мадридского «Реала» не был включен в заявку команды на игру 27-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано».

По информации источника, футболист испытывает дискомфорт из-за перегрузки правого коленного сустава. Однако тренерский штаб «Реала» не выражает беспокойства по поводу состояния Куртуа и уверен, что он будет готов к ответному матчу с «Атлетико» в рамках Лиги чемпионов.

Кроме того, в заявке на матч отсутствует защитник , пропустивший тренировку в субботу по причине болезни.

Ожидается, что полузащитник начнет игру на скамейке запасных, чтобы быть в оптимальной форме к матчу с «Атлетико» в среду.