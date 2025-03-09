В «Реале Сосьедад» заявили, что не знают сроков восстановления Захаряна

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате прокомментировал ход реабилитации российского полузащитника Арсена Захаряна.
У нас все еще нет точных сроков восстановления. Он продолжает работать по индивидуальной программе.
Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате прокомментировал ход реабилитации российского полузащитника Арсена Захаряна.
У нас все еще нет точных сроков восстановления. Он продолжает работать по индивидуальной программе.
А если по существу , то " Во влип РС, по самое не могу". Пример Коко оказался заразителен
А если по существу , то " Во влип РС, по самое не могу". Пример Коко оказался заразителен