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В «Реале Сосьедад» заявили, что не знают сроков восстановления Захаряна

вчера, 14:38

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате прокомментировал ход реабилитации российского полузащитника Арсена Захаряна.

У нас все еще нет точных сроков восстановления. Он продолжает работать по индивидуальной программе.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:43
а ставки нигде не принимаются ?
Вещий
Вещий
вчера в 15:30
Или залечили или не могут вылечить...
lotsman
lotsman
вчера в 15:24
Надоест дурака валять он сам скажет, мол я готов выйти на поле. Сыграет один матч, схватится за бедро или лодыжку и опять на больничный.)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:11
Они не знают сроков восстановления Захаряна? А я знаю точно. Это произойдет за месяц до истечения его контракта. Глупо такие деньги терять!
А если по существу , то " Во влип РС, по самое не могу". Пример Коко оказался заразителен
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 15:11
А никто и не узнает.) Контракт до 29 года, так что время на реабилитацию ещё много.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 14:53
Куда он поехал? Зачем?..
Capral
Capral
вчера в 14:46
Да всё нормально, сбитый лётчик- это не приговор, но диагноз...
an364f5rshcb
an364f5rshcb
вчера в 14:46
Обречённо это объявили, жалеют что с ним связались
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:40, ред.
В данном случае - прогноз вдвойне дело не благодатное , а Арсену - здоровья
Гость
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