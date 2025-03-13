В Москве построят центр подготовки сборных

Власти Москвы предоставили землю на улице Нижние Мневники для возведения центра подготовки сборных команд России по футболу.
Участок площадью 6,05 гектара предоставлен РФС на пять лет. Он расположен недалеко от станции метро «Терехово» Большой кольцевой линии. Проект центра подготовки сборных команд по футболу предусматривает строительство:
– четырех полноразмерных футбольных полей с подогревом;
– основного здания, где будут спортивная база, научно-медицинский диагностический блок, академия РФС, ВАР-центр и офис РФС;
– вспомогательного корпуса с учебной зоной, спортзалом, агрономической службой, пресс-центром и другими помещениями;
– парковки для сотрудников и гостей комплекса.
В общем, на мой взгляд - пир во время чумы. Россия во всей красе.
В общем, на мой взгляд - пир во время чумы. Россия во всей красе.
Тогда как в Луже две арены и 16 полей на любой вкус-естественные, искусственные, с подогревом и так далее, плюс вся остальная перечисленная требуха в немеряных объёмах.
Но надо же непременно ещё чего-нибудь наворотить.. )))
Тогда как в Луже две арены и 16 полей на любой вкус-естественные, искусственные, с подогревом и так далее, плюс вся остальная перечисленная требуха в немеряных объёмах.
Но надо же непременно ещё чего-нибудь наворотить.. )))