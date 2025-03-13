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В Москве построят центр подготовки сборных

вчера, 19:39

Власти Москвы предоставили землю на улице Нижние Мневники для возведения центра подготовки сборных команд России по футболу.

Участок площадью 6,05 гектара предоставлен РФС на пять лет. Он расположен недалеко от станции метро «Терехово» Большой кольцевой линии. Проект центра подготовки сборных команд по футболу предусматривает строительство:

– четырех полноразмерных футбольных полей с подогревом;

– основного здания, где будут спортивная база, научно-медицинский диагностический блок, академия РФС, ВАР-центр и офис РФС;

– вспомогательного корпуса с учебной зоной, спортзалом, агрономической службой, пресс-центром и другими помещениями;

– парковки для сотрудников и гостей комплекса.

В Москве построят центр подготовки сборных

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Источник: stroi.mos.ru
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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:59
За чей счёт, господа ? А главное, с какой целью хотят возвести хоромы. Никто нигде не играет, а собраться, чтобы посмотреть на лица со-товарищей, да сгонять пару товарняков с командами третьего мира - не жирновато ли будет ? Простаивают "Лужники" - бельмо на глазу столицы, наверное, уже плесень по углам появилась, а унитазы работники по домам растаскали; почему этот комплекс не перепрофилировать ? Минимум средств нужно для этого.
В общем, на мой взгляд - пир во время чумы. Россия во всей красе.
Viollator
Viollator
вчера в 23:48
Главное что бы бассеен был, дельфинсчегов готовить !
Брулин
Брулин
вчера в 20:29
что то знакомое... ах, да, перед чемпионатом Мира что то подобное построить обещали
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 20:04
Строить центр для 5-7 игр в год с командами топ 100 и ниже? Может лучшее применение деньгам найти, или?
баск
баск
вчера в 19:54
Распилят миллиарды, причём валютные))

Тогда как в Луже две арены и 16 полей на любой вкус-естественные, искусственные, с подогревом и так далее, плюс вся остальная перечисленная требуха в немеряных объёмах.
Но надо же непременно ещё чего-нибудь наворотить.. )))
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:51
Для того, чтобы было кого приглашать в центр подготовки сборных команд России по футболу, нужно развивать самую популярную в мире игру на местах. А командам РПЛ стоит пересмотреть своё отношение к зарубежным игрокам. Пора вводить жёсткий лимит, чтобы заставить ведущие клубы России обратить внимание на российские таланты. Это и в интересах главной команды страны.
Digger88
Digger88
вчера в 19:45
Все пилим и пилим, пилим и пилим....
lotsman
lotsman
вчера в 19:43
Хорошая идея. Хороший спортивный комплекс должен получиться.
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