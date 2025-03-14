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Аморим: «Фернандеш очень хочет выиграть, но порой не доверяет партнёрам»

сегодня, 08:37

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с клубом «Реал Сосьедад» (4:1, 5:2 по сумме двух встреч) высоко отозвался о хавбеке Бруну Фернандеше.

Такому футболисту, как Бруну, непросто. Он очень хочет выиграть, порой это желание зашкаливает. Нельзя сказать, что это плохо, но иногда он играет на разных позициях, Фернандеш не доверяет партнёрам. Бруну вправе выразить негодование, но он всегда в игре.

Он такой игрок, который может провести матч, а потом быть готовым сыграть на другой позиции. Бруну способен исполнять стандарты, 11-метровые, высоко прессинговать и играть в переходных фазах в последние 15 минут матчей.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:54
когда в товарищах согласья нет ...
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 11:23
Что он знает о доверии, коли с Дзюбой в одной раздевалке вещи не оставлял?
nab7vgk2ye65
nab7vgk2ye65
сегодня в 11:02
Футбол - игра командная, десь без партнёров невоможно.
fm2ps6y3z8wb
fm2ps6y3z8wb
сегодня в 11:00
Хорошо что хоть кто-то хочет выигрывать, побольше таких как Бруно
shur
shur ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 09:13
...возьму только одного к примеру "неуловимого Джо, а кому он нужен", с фамилией Гарначо,редкий точный пас, мяч отскакивает как от стенки, удары ,как по п---е ладошкой, одним словом торопыга, какое тут может быть доверие?!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:03
Аморим : если бы судья поставил еще пенальти, то мы бы выиграли 5-1
протон
протон
сегодня в 08:58
На самом деле мир еще не понимает насколько Бруно крутой футболист
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 08:58
Один в поле не воин. Футбол игра командная. В непростом положении Фернандеш, действительно сложно доверять людям которые постоянно лажают, я бы сказал невозможно, это на подсознательном уровне работает
Гость
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