Аморим: «Фернандеш очень хочет выиграть, но порой не доверяет партнёрам»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с клубом «Реал Сосьедад» (4:1, 5:2 по сумме двух встреч) высоко отозвался о хавбеке .

Такому футболисту, как Бруну, непросто. Он очень хочет выиграть, порой это желание зашкаливает. Нельзя сказать, что это плохо, но иногда он играет на разных позициях, Фернандеш не доверяет партнёрам. Бруну вправе выразить негодование, но он всегда в игре.

Он такой игрок, который может провести матч, а потом быть готовым сыграть на другой позиции. Бруну способен исполнять стандарты, 11-метровые, высоко прессинговать и играть в переходных фазах в последние 15 минут матчей.