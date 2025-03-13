Руни: «10-15 игроков должны покинуть МЮ»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни заявил, что клуб должен избавиться от половины состава.
Нынешний состав МЮ выглядит потерянным, испуганным. Бруну продолжает давать результат, хотя он иногда раздражает. Нужны серьезные изменения в составе. Я думаю, что 10-15 игроков должны покинуть клуб. Очевидно, так не получится, но менталитет этого состава таков, что никто не берет на себя ответственность. Я бы оставил Бруну и Майну.
забьёт гол сопернику! Как только мяч в ногах у любого игрока, сразу бездумно, без подготовки шмаляют по воротам, никакой командной
игры, кроме Фернандыша, тот пыхтит,но сил и средств не хватает!!!
забьёт гол сопернику! Как только мяч в ногах у любого игрока, сразу бездумно, без подготовки шмаляют по воротам, никакой командной
игры, кроме Фернандыша, тот пыхтит,но сил и средств не хватает!!!