Руни: «10-15 игроков должны покинуть МЮ»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» заявил, что клуб должен избавиться от половины состава.

Нынешний состав МЮ выглядит потерянным, испуганным. Бруну продолжает давать результат, хотя он иногда раздражает. Нужны серьезные изменения в составе. Я думаю, что 10-15 игроков должны покинуть клуб. Очевидно, так не получится, но менталитет этого состава таков, что никто не берет на себя ответственность. Я бы оставил Бруну и ​​Майну.