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Руни: «10-15 игроков должны покинуть МЮ»

вчера, 23:56

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни заявил, что клуб должен избавиться от половины состава.

Нынешний состав МЮ выглядит потерянным, испуганным. Бруну продолжает давать результат, хотя он иногда раздражает. Нужны серьезные изменения в составе. Я думаю, что 10-15 игроков должны покинуть клуб. Очевидно, так не получится, но менталитет этого состава таков, что никто не берет на себя ответственность. Я бы оставил Бруну и ​​Майну.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:39
Ну раз Руни сказал то таки да))))
Bad Listener
Bad Listener ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 00:26, ред.
Тут скорее не о проблеме речь, а о том кто в итоге отвечает за её решение. Сильно сомневаюсь что импульс целительный для МЮ могут задать игроки, импульс должен идти сверху. Ну по крайней мере в долгосрочной перспективе. Или проще сказать что смена 10-15 игроков по большому счёту мало что изменит.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 00:21
Проблема в данном случае может быть и в том, и в другом.
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 00:06
Короче говоря пол состава!
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 00:04, ред.
А может дело то и не в игроках? Смотреть нужно не на игроков, а на тех кто их выбирает и приглашает, на тех кто их и на каких ценностях воспитывает. Игроки парни молодые, в большинстве своём неосознанные и легко внушаемые, времена щас такие. Вот кто и что в них такое вкладывает что они не прогрессируют и растерянно и напугано себя чувствуют. В конце концов их же кто то в команду набрал таких зачем то
shur
shur
сегодня в 00:02
..с языка снял Руни, смотрю сейчас Лигу Европы, такое ощущение что какое то вознаграждение обещали игроку МЮ, который первый
забьёт гол сопернику! Как только мяч в ногах у любого игрока, сразу бездумно, без подготовки шмаляют по воротам, никакой командной
игры, кроме Фернандыша, тот пыхтит,но сил и средств не хватает!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:57
Каждый год одно и тоже в мю....
Гость
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