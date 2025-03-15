Облак: «Уверен, что теперь правила двойного касания при пенальти изменят»

Вратарь «Атлетико» Ян Облак поделился мнением, что правила двойного касания при исполнении пенальти изменят.
Никто точно не знает, что там было. Этому есть объяснение от УЕФА, и, судя по тому, что мне говорили, кадры выглядят совсем не так, как на самом деле, поэтому никто точно не знает. Я поговорил с Хулианом сейчас в раздевалке, мы немного поговорили обо всем, он тоже не очень хорошо понимает, что произошло, как и все остальные.
Это ситуация, в которой одной команде должно очень сильно не повезти, а другой – очень сильно повезти. Случилось нечто такое, что случалось очень редко или не случалось никогда. Это случилось с нами, мы пострадали, нам не повезло. Я уверен, что теперь они изменят правила.