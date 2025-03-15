Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига чемпионов 2024/2025

Облак: «Уверен, что теперь правила двойного касания при пенальти изменят»

сегодня, 13:07
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗакончился после серии пенальти

Вратарь «Атлетико» Ян Облак поделился мнением, что правила двойного касания при исполнении пенальти изменят.

Никто точно не знает, что там было. Этому есть объяснение от УЕФА, и, судя по тому, что мне говорили, кадры выглядят совсем не так, как на самом деле, поэтому никто точно не знает. Я поговорил с Хулианом сейчас в раздевалке, мы немного поговорили обо всем, он тоже не очень хорошо понимает, что произошло, как и все остальные.

Это ситуация, в которой одной команде должно очень сильно не повезти, а другой – очень сильно повезти. Случилось нечто такое, что случалось очень редко или не случалось никогда. Это случилось с нами, мы пострадали, нам не повезло. Я уверен, что теперь они изменят правила.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Анчелотти: «Ла Лига не думает о восстановлении футболистов»
Сегодня, 11:34
Аморим: «Фернандеш очень хочет выиграть, но порой не доверяет партнёрам»
Вчера, 08:37
Руни: «10-15 игроков должны покинуть МЮ»
13 марта
Почеттино назвал клуб, в который хотел бы возглавить снова
13 марта
Дешам подтвердил, что Мбаппе останется капитаном сборной Франции
13 марта
Стало известно, что сказал Хулиан Альварес после пенальти в ворота «Реала»
13 марта
Сортировать
Все комментарии
shur
shur
сегодня в 16:47
...."Никто точно не знает, что там было."
Брулин
Брулин
сегодня в 15:16
Это уже не про правила разговор, а про хотелки.
Futurista
Futurista
сегодня в 14:43
Ну а чего только двойного?)...подошёл к точке...почеканил мячиком минут 5...и бабах по воротам...красота же)...
xdran3qzn5e3
xdran3qzn5e3
сегодня в 14:31
Зачем менять? Если игрок делает случайно 2 касания, то это технический брак. , то есть ошибка бьющего. Накосячил - отменили. Всё логично.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 14:27
В точку!
lotsman
lotsman
сегодня в 14:21
Что там изменять? Правило одно - касание мяча должно быть одно, удар по мячу с точки. Если коснулся мяча, мяч скатился с точки, это расценивается как удар. Намеренно, ненамеренно, мяч сдвинулся, всё удар проведён.
drug01
drug01
сегодня в 13:56
Надо было давно прописать все моменты
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 13:30
Перебивать надо, х4ле
4ybu6txfnbga
4ybu6txfnbga
сегодня в 13:29
Правило не причем,гонятся за мячом нужно резвее и бить по воротам чаще, а не катать мяч без толку
Vincent Van Gogh
Vincent Van Gogh
сегодня в 13:21
    Маг_тм
    Маг_тм
    сегодня в 13:20
    Просто не надо было целенаправленно доводить матч до серии пенальти. На своем поле, хромающий, и не очень сбалансированный Реал, можно было обыгрывать. Надо чуток смелее играть матрасам. У них хорошая команда, на каждой позиции отличный игрок, и самое главное, очень сбалансированная. Много раз замечал, когда они проигрывают, и вынуждены атаковать, команда очень мощная, острая, любому могут забить.
    Incredulous
    Incredulous
    сегодня в 13:18, ред.
    Когда Реал конкретно засуживали, вы были всем довольны, ещё и выступали в защиту судей, а тут вдрг запели, хотя согласно футбольным правилам, пенальти не защитали вполне справедливо. Когда в прошлом дерби вам подарили левый пенальти, где Чуамени уже выбил мяч, после чего игрок Атлетико просто подкатился своей ногой под ногу Чуамени, и эпизод уже никак не влиял на дальнейшее развитие событий, потому что мяч был уже совсем в другой части поля, вы почему-то вовсе не возмущались, вас всё устраивало, а теперь началось нытьё. Это ребята, карма, причём вполне заслуженная.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     