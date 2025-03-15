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Анчелотти: «Ла Лига не думает о восстановлении футболистов»

сегодня, 11:34

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти недоволен плотным графиком матчей команды.

После игры 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:0, по сумме двух встреч 2:2, после серии пенальти 2:4) 12 марта, «Реалу» предстоит встреча с «Вильярреалом» в рамках 28-го тура Ла Лиги уже сегодня.

Я не понимаю, как может быть такое, что с момента последней игры не прошло и трёх дней. Почему Ла Лига не могла поставить игру позже? Телевидение, деньги и всё прочее, так расставляются приоритеты. В последнюю очередь речь идёт о восстановлении футболистов, которые рискуют получить травму.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 12:34
Сами футболисты может и будут за плотный график, но постоянно травмироваться от этого не перестанут. У организма есть свои ресурсы и свой предел, и даже если игрокам будут больше платить, здоровья от этого у них не прибавиться. Организму не объяснить, что нужно поработать подольше, потому что за это хорошо заплатят.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 12:05
Интересно, а если футболистов перевести на сдельную оплату труда, чтобы они получали деньги от количества игр, будут они за плотный график или нет? 🤔
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 12:00
Ла Лигой руководят такие же чиновники, как в УЕФА и ФИФА -. они сами по себе, а футболисты для них лишь средство зарабатывать большие деньги. О здоровье игроков эти люди никогда даже не задумываются. Рано или поздно ситуация взорвётся.
drug01
drug01
сегодня в 11:42
Деньги важнее чем сам футбол! Такой график игр
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