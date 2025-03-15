Анчелотти: «Ла Лига не думает о восстановлении футболистов»

Главный тренер «Реала» недоволен плотным графиком матчей команды.

После игры 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:0, по сумме двух встреч 2:2, после серии пенальти 2:4) 12 марта, «Реалу» предстоит встреча с «Вильярреалом» в рамках 28-го тура Ла Лиги уже сегодня.

Я не понимаю, как может быть такое, что с момента последней игры не прошло и трёх дней. Почему Ла Лига не могла поставить игру позже? Телевидение, деньги и всё прочее, так расставляются приоритеты. В последнюю очередь речь идёт о восстановлении футболистов, которые рискуют получить травму.