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«Райо Вальекано» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью, Захарян пропустил матч

вчера, 22:46
Райо ВальеканоЛоготип футбольный клуб Райо Вальекано (Мадрид)2 : 2Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадМатч завершен

«Райо Вальекано» и «Реал Сосьедад» не выявили победителя в поединке 28-го тура Ла Лиги (2:2).

Мартин Субименди вывел гостей вперед на 20-й минуте, Оскар Трехо на 58-й сравнял счет, Педро Диас на 72-й обеспечил хозяевам поля преимущество, а на 80-й Аркаиц Мариезкуррена вернул равенство на табло.

Хавбек команды гостей Арсен Захарян пропустил игру из-за травмы четырехглавой мышцы бедра.

После этой встречи «Райо Вальекано» идет на 9-м месте (37 очков), «Реал Сосьедад» расположился на 12-й строчке (35 пунктов).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:04
Зачем включать в новости информацию о Захаряне?
drug01
drug01
вчера в 23:28
Равная игра закончилась миром..
протон
протон
вчера в 23:18
Захарян. Друг мой, возвращайся))).
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 23:03
...ну и хорошо, а с ним бы пережали....!!!
Capral
Capral
вчера в 22:57
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 22:56
    Не дожали , не хватило Арсена...)_
    Гость
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