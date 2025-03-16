«Райо Вальекано» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью, Захарян пропустил матч

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вчера, 22:46

«Райо Вальекано» и «Реал Сосьедад» не выявили победителя в поединке 28-го тура Ла Лиги (2:2).

Мартин Субименди вывел гостей вперед на 20-й минуте, Оскар Трехо на 58-й сравнял счет, Педро Диас на 72-й обеспечил хозяевам поля преимущество, а на 80-й Аркаиц Мариезкуррена вернул равенство на табло.

Хавбек команды гостей Арсен Захарян пропустил игру из-за травмы четырехглавой мышцы бедра.

После этой встречи «Райо Вальекано» идет на 9-м месте (37 очков), «Реал Сосьедад» расположился на 12-й строчке (35 пунктов).