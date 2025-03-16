«Спартак» вырвал победу в матче с «Зенитом», Мартинс оформил дубль

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вчера, 21:42

«Спартак» переиграл «Зенит» в поединке 21-го тура РПЛ (2:1).

Кристофер Мартинс вывел хозяев поля вперед на 45+2-й минуте, Луис Энрике на 84-й сравнял счет. На 90-й Мартинс оформил дубль.

После этой игры «Спартак» идет на 2-м месте, «Зенит» находится на 3-й строчке. У обоих коллективов по 43 балла.