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«Спартак» вырвал победу в матче с «Зенитом», Мартинс оформил дубль

вчера, 21:42
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Спартак» переиграл «Зенит» в поединке 21-го тура РПЛ (2:1).

Кристофер Мартинс вывел хозяев поля вперед на 45+2-й минуте, Луис Энрике на 84-й сравнял счет. На 90-й Мартинс оформил дубль.

После этой игры «Спартак» идет на 2-м месте, «Зенит» находится на 3-й строчке. У обоих коллективов по 43 балла.

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Все комментарии
Марио Кемпес
Марио Кемпес
сегодня в 00:00
Ну нельзя не назначать такие пенальти, как в случае с рукой игрока зенита и искать какие то нелепые этому оправдания! 500 пудовая - железобетонная игра рукой, именно ИГРА, с очевиднейшим движением ее, в сторону мяча!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:45
Мартинс далеко до этого матса себя вписал в топ игроков Спартака. Он уровень Эсьена и демонстрирует его стабильно.И он очень обязан Деяну, который выстроил для него такую вертикаль
25процентный клоун
25процентный клоун ответ aa52m7ywzdfn (раскрыть)
вчера в 23:38
по ноге Эрарковича измеряли?? так он должен быть удален до этого))
Evgeniy25
Evgeniy25
вчера в 23:22
Спартак играл очень дисциплиниравпно с запредельным настроем боролись на каждом участке поля, конечно мало было мысли в атаке но Мартинс повёл за собой как Промессом в былые времена, Барко отпахал на все 100 Маркиньоз бился старался, по Зениту ничего не могу сказать хорошо го первый тайм полный провал, весь тайм сдерживал Зенит ничего не создав у чужих ворот, парочка моментов во втором тайме, и все и классный гол Луиса и на этом все гол Спартак второй заслужил по делу а Зенит Семака понадеялся на ничью, не меняется Семак не меняется игра Зенита, после связки Дзюбы и Азмуна и классных передач Ракицкого Игру Зенита тошно смотреть мало мысли мало желания! Спартаку обрести стабильность и все в будет хорошо
Futurista
Futurista ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 23:19, ред.
Если это правда, то КДК уже со словарём португальского должен готовить штраф)...такие перлы на камеру стоят подороже пальца Вендела...
протон
протон
вчера в 23:16
Рано списали Спартак, что выбыл из гонки чемпионов.
lazzioll
lazzioll ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:08
из них 500 от Барселонажниц, Барселонаг, Валерошек, а также миллионов клонов Котлина и Литейного))
derrik2000
derrik2000
вчера в 23:07
"Стало известно, что прокричал нападающий «Зенита» Луис Энрике в матче со «Спартаком».

Бразилец забил гол московской команде на 83-й минуте. После этого он подбежал к камере и прокричал: «Zenit, Zenit, caralho, vai embora».

Это переводится как «Зенит», «Зенит», *** (блин), идите на хрен»."


Вот так так.
Получается, что змею подколодную в город на Неве купили?
Не иначе как с ним уже кто-то из Локомотива перед матчем контактировал по поводу перехода...
))))))))))
aa52m7ywzdfn
aa52m7ywzdfn
вчера в 23:06
Второй гол спартак забил их положения вне игры, опять тухлая победа.
протон
протон
вчера в 23:01
Мартинс этим матчем вписал себя в список легионеров-легенд чемпионата России, учитывая важность первой победы над Зенитом за столько лет и контекст чемпионской гонки.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ rmx7namhrugv (раскрыть)
вчера в 23:01
Миллер просто всей стране трубу перекроет ! ))))
shur
shur
вчера в 23:00
...Москва обыграла Питер, с победой ! Что не говори в Спартаке хоть
пусть уже не в Народной Команде, а всё равно фамилий русских
больше, приятно чёрт возьми!!!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:58
Всех наших с ПОБЕДОЙ !!! Спартак сегодня был очень хорош ! Мартинс и Маркиньос - просто монстры ! После такого матча мы не имеем права оступаться в следующих играх . Просто не имеем права !!!!!!!
North West
North West
вчера в 22:58
К Спартаку отношусь нейтрально, но всех болельщиков этой команды поздравляю с победой!
rmx7namhrugv
rmx7namhrugv ответ Vladimir808 (раскрыть)
вчера в 22:55, ред.
Офсайд, похоже (даже - однозначно), был. На поле "Зенита" такой гол отменили бы. Здесь судьи не решились. И, вообще-то, это плохо. Но, с другой стороны, питерцы в этом матче не наиграли даже на "ничью". Интересно, будет Миллер подавать протест?
Vilar
Vilar
вчера в 22:52
Столько радости, но торопиться не надо! Обсуждать игру команд и судью не буду. Поделюсь положительными для меня моментами: победа Станковича и отсутствие Карасёва.
Futurista
Futurista ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 22:48, ред.
Нет смысла сомневаться...по любому уже гол не отменят...как и пенальти в ворота Зенита не поставят)...
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 22:45
Если у кого-то еще остались вопросы
Vladimir808
Vladimir808 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:45
Ну вот не надо прибавлять. Всего-то 4-5…))))
Futurista
Futurista ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 22:40
Зато у Соболя сухие матчи...во всех смыслах))...
dtpg7hm4vq8x
dtpg7hm4vq8x ответ Deemon37 (раскрыть)
вчера в 22:40
Такая проблема есть, но иногда желание и настрой нивелирует все трудности. Ну а я-то вообще, хочу, чтобы чемпионом был ЦСКА. К сожалению, потеряно неоправданно много очков с командами даже не первой половины турнирной таблицы.
derrik2000
derrik2000
вчера в 22:39, ред.
Сейчас опубликовали стоп-кадр в моменте паса Мартинсу перед 2-м голом.
Восемь человек Зенита в своей штрафной площади.
ВОСЕМЬ!!!
Латышонок 9-й.
))
jzgz7xvf5wna
jzgz7xvf5wna ответ wnm72nyngrkr (раскрыть)
вчера в 22:34
Да, интересно было бы посмотреть после матча на эту пoнoсную рожу...
Deemon37
Deemon37 ответ g64fv86eyy8j (раскрыть)
вчера в 22:31
Краснодар не вытянет, ты видеел их скамейку
derrik2000
derrik2000
вчера в 22:30
"Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Мне не очень нравится говорить об отдельных игроках. Все провели фундаментальный матч. Мартинс никогда не сдаётся, нужно было верить в него. Это чувство веры даёт всем силы. Мы поменяли роль Мартинса, он мне отплатил, отплатил команде. Мы провели блестящий матч после очень сильного соперника»"
Red blu
Red blu ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 22:28
А я бы ещё добавил
Акинфеев опередил Соболева по системе «гол+пас» в этом сезоне РПЛ
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев отметился результативной передачей в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном».

Таким образом, 38-летний голкипер опередил нападающего «Зенита» Александра Соболева по количеству набранных очков по системе «гол+пас» в нынешнем сезоне чемпионата России.

На текущий момент форвард сине-бело-голубых не отметился результативными действиями в РПЛ.
g64fv86eyy8j
g64fv86eyy8j
вчера в 22:27, ред.
Не ожидал такой слабой игры от "Зенита". Да игры у питерцев по сути и не было. Почти весь матч - на своей половине поля, почти ни одной точной передачи, никто не пытался открыться или просто бежать к воротам "Спартака". Да и тренерской мысли на игру не просматривалось. Как, впрочем, и у красно-белых. Но они хотя бы бегали, дорожили мячом, весь матч прессинговали и... очень хотели выиграть. И надо отдать спартаковцам должное, передачи у них были, скажу даже - мастерские... Победа "Спартака" заслуженная. Хватит ли такого настроя, чтобы остаться в тройке призёров, не знаю. Чемпионом, скорее всего, будет всё-таки "Краснодар"...
Жаль, но для меня, симпатизирующего ЦСКА, предпочтительнее была бы в этом матче "ничья". И всё-таки надеюсь, что газпромовский бюджетный содержанец в свой юбилейный год чемпионом не будет. а, если "повезёт", то и, вообще медалей не получит. Но питерская банда в РФС будет сопротивляться...
Futurista
Futurista
вчера в 22:22
Теперь Вендела можно отпускать из Зенита...на него теперь всех "собак" повесят...его сегодня точно не хватило Зениту...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:21
Отличный матч в исполнении двух команд. Скучать не давал с первой до последней минуты. Критика в адрес "Зенита" и его тренера не принимается. Команда отдала игре все силы, или кто-то из вас в этом сомневается ? Я - нет. Огрехи в исполнении команд были, да и как же без них, но они отошли не на второй - на третий план в связи с мощной самоотдачей всех без исключения футболистов.
В "Спартаке" отличные легионеры; пожелаю команде не почивать на лаврах, как можно быстрее забыть этот матч, хотя ещё как минимум неделю он будет сидеть гвоздём в головах игроков, и готовиться к следующим играм. Конкуренция в чемпионате не усиливается, а накаляется нам всем во благо.
derrik2000
derrik2000 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 22:15
Психология - это наука нужная и важная, но, по-моему, к этому вопросу в Спартаке подошли, мягко говоря, спустя рукава.
А командный КЛАССНЫЙ психолог, ОЙ, как нужен!
Гость
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