«Спартак» вырвал победу в матче с «Зенитом», Мартинс оформил дубль

«Спартак» переиграл «Зенит» в поединке 21-го тура РПЛ (2:1).
Кристофер Мартинс вывел хозяев поля вперед на 45+2-й минуте, Луис Энрике на 84-й сравнял счет. На 90-й Мартинс оформил дубль.
После этой игры «Спартак» идет на 2-м месте, «Зенит» находится на 3-й строчке. У обоих коллективов по 43 балла.
Если честно, я был сегодня за Спартак. Но не связывайте этот факт с моим комментарием, я постараюсь быть нейтральным.
Я не считаю, что Зенит наиграл на гол. Пара ударов в створ за весь матч, как-будто я смотрел матч Спартака и Зенит-2. Я ожидал от Зенита повторения финала зимнего кубка рпл. А может и Спартак удивил, усыпив соперника тем самым финалом, чтобы сегодня показать, на что способны.
Я надеюсь, судью накажут за то, что он не поставил пенку в ворота Зенита за явную игру рукой в середине 2 тайма (не помню, кто там из игроков Зенита был). Явное движение рукой в сторону мяча, рука отставлена от корпуса на 45-55 градусов, т.е. не прижата вообще никак. Зениту повезло, не поставили пенку, но судья явно ошибся и должен узнать об этом максимально жестким образом. А еще мяч сменил траекторию после касания рукой, так что я не знаю, какими словами можно вообще защищать решение судьи в этом эпизоде
Спартак, с победой! Давайте если не мы, то вы за золотом
Если честно, я был сегодня за Спартак. Но не связывайте этот факт с моим комментарием, я постараюсь быть нейтральным.
Я не считаю, что Зенит наиграл на гол. Пара ударов в створ за весь матч, как-будто я смотрел матч Спартака и Зенит-2. Я ожидал от Зенита повторения финала зимнего кубка рпл. А может и Спартак удивил, усыпив соперника тем самым финалом, чтобы сегодня показать, на что способны.
Я надеюсь, судью накажут за то, что он не поставил пенку в ворота Зенита за явную игру рукой в середине 2 тайма (не помню, кто там из игроков Зенита был). Явное движение рукой в сторону мяча, рука отставлена от корпуса на 45-55 градусов, т.е. не прижата вообще никак. Зениту повезло, не поставили пенку, но судья явно ошибся и должен узнать об этом максимально жестким образом. А еще мяч сменил траекторию после касания рукой, так что я не знаю, какими словами можно вообще защищать решение судьи в этом эпизоде
Спартак, с победой! Давайте если не мы, то вы за золотом
Жаль, но для меня, симпатизирующего ЦСКА, предпочтительнее была бы в этом матче "ничья". И всё-таки надеюсь, что газпромовский бюджетный содержанец в свой юбилейный год чемпионом не будет. а, если "повезёт", то и, вообще медалей не получит. Но питерская банда в РФС будет сопротивляться...
Жаль, но для меня, симпатизирующего ЦСКА, предпочтительнее была бы в этом матче "ничья". И всё-таки надеюсь, что газпромовский бюджетный содержанец в свой юбилейный год чемпионом не будет. а, если "повезёт", то и, вообще медалей не получит. Но питерская банда в РФС будет сопротивляться...