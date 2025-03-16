«Ньюкасл Юнайтед» одолел «Ливерпуль» и выиграл Кубок Английской Лиги

«Ливерпуль» уступил «Ньюкаслу» в финале Кубка Английской Лиги (1:2).
Дэн Берн вывел гостей вперед на 45-й минуте, Александер Исак удвоил преимущество команды на 52-й. Федерико Кьеза отыграл один мяч на 90+4-й.
«Сороки» впервые выиграли данный трофей.
понял, что Сороки как никогда рвутся, желают, летят к долгожданному трофею!!! С заслуженной
трудовой победой Ньюкасл !!! А Ливер ещё не отошёл от накдауна от ПСЖ и Я больше чем уверен с такой игрой(если бы не разница в очках) он мог бы упустить и чемпионство!
понял, что Сороки как никогда рвутся, желают, летят к долгожданному трофею!!! С заслуженной
трудовой победой Ньюкасл !!! А Ливер ещё не отошёл от накдауна от ПСЖ и Я больше чем уверен с такой игрой(если бы не разница в очках) он мог бы упустить и чемпионство!
Заслужили! Хау неплохую работу провел, это стоит признать.
Заслужили! Хау неплохую работу провел, это стоит признать.
Ну а Ливерпуль за неделю проиграл 2 турнира. Конечно, Кубок лиги наименее ценный трофей в Англии, но после вылета из ЛЧ это серьезный удар. Где был Салах? Он вообще играл? Претендент на ЗМ как будто в отпуске был.
Ну а Ливерпуль за неделю проиграл 2 турнира. Конечно, Кубок лиги наименее ценный трофей в Англии, но после вылета из ЛЧ это серьезный удар. Где был Салах? Он вообще играл? Претендент на ЗМ как будто в отпуске был.
А с Ливерпулем не понятно, что происходит…
А с Ливерпулем не понятно, что происходит…
Надеямся что АПЛ хоть не просрут
Надеямся что АПЛ хоть не просрут