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«Ньюкасл Юнайтед» одолел «Ливерпуль» и выиграл Кубок Английской Лиги

вчера, 21:32
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 2Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

«Ливерпуль» уступил «Ньюкаслу» в финале Кубка Английской Лиги (1:2).

Дэн Берн вывел гостей вперед на 45-й минуте, Александер Исак удвоил преимущество команды на 52-й. Федерико Кьеза отыграл один мяч на 90+4-й.

«Сороки» впервые выиграли данный трофей.

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Все комментарии
BIANCONERI27
BIANCONERI27
вчера в 23:35
Кьезу нужно было с ПСЖ выпускать.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 23:31
Сороки хотели и заслуженно выиграли, с трофеем !
протон
протон
вчера в 23:03
Очень рад за Ньюкасл, не совсем стабильная, но очень симпатичная команда. Когда их купили шейхи, говорили, что завалят деньгами и будет второй Ман Сити, но с адекватными трансферами и вложениями потихонечку развиваются. И их проект мне куда больше импонирует, молодцы просто.
shur
shur ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 22:46
...Он просто никогда не читал басни Крылова....!
shur
shur ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 22:39
...аналогично !!! И главное с самого начала Кубка Я
понял, что Сороки как никогда рвутся, желают, летят к долгожданному трофею!!! С заслуженной
трудовой победой Ньюкасл !!! А Ливер ещё не отошёл от накдауна от ПСЖ и Я больше чем уверен с такой игрой(если бы не разница в очках) он мог бы упустить и чемпионство!
матос
матос
вчера в 22:36
Жаль , ожидал и надеялся иному результату. Сорок с трофеем , Ливерпулю удачи в оставшихся матчах АПЛ.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
вчера в 22:31
Ливерпуль снова проваливает концовку. Хотя шли здорово в весь сезон, играя некоторые матчи в эконом режиме (один из плюсов Слота перед Клоппом), все лидеры были в строю и в форме. Но что то пошло не так в итоге
9nx5yfm59aww
9nx5yfm59aww
вчера в 22:12
Ливерпуль поплыл тихонько
112910415
112910415
вчера в 22:07
не может быть !
Ivan Zloy
Ivan Zloy
вчера в 22:04
Кажется, ЗМ Салаха не найдет.
Dudikoff
Dudikoff
вчера в 22:03
Всегда раздражали международные паузы, но тут даже рад, что она будет. Это как перед самым гонгом тебе отбивают башку и жизненно необходим перерыв
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:00
Болел Сорок с заслуженной победой!
Foxes
Foxes
вчера в 21:59
Поздравляю с долгожданным кубком!
labasy
labasy
вчера в 21:54
Чистая победа Ньюкасла, атака Ливерпуля вообще без зубов))), Салах думаю в мыслях уже в другом клубе
Брулин
Брулин
вчера в 21:50
Поздравляю Ньюкасл Юнайтед.
Заслужили! Хау неплохую работу провел, это стоит признать.
Арбалет
Арбалет
вчера в 21:48
И Ливерпуль проигрывает иногда.
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ SHEARER (раскрыть)
вчера в 21:46
Имел в виду в 21 веке
SHEARER
SHEARER ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 21:46
Короче хочу сказать что у сорок трофеев хватает!
Incredulous
Incredulous
вчера в 21:44, ред.
Слот решил, что победы в АПЛ для него с головой хватит, а вы тут со своими Лигами Чемпионов и Кубками Английской лиги лезете.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:42
Искренне поздрааляю Ньюкасл с этим долгожданным трофеем!!! Персонально рад за Хау, который полностью переиграл Слота. Такой беспомощный Ливерпуль в этом сезоне я видел всего два раза, в Париже и сегодня! Да и Салах потерялся....видимо вылет из ЛЧ сказался на нем. Было бы здорово, если все эти факторы надломили Ливерпуль и они притормозили бы и в матчах АПЛ
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:42
Ливерпуль совсем расслабился.
SHEARER
SHEARER ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 21:41
У Ньюкасла 6 кубков Англии только!
He Э Г О ИС T
He Э Г О ИС T
вчера в 21:36
По делу.. Поздравляем!.. 👏
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 21:36
Поздравляю Ньюкасл с победой!!!! Выиграли Кубок лиги впервые в своей истории и второй трофей вообще. Заслужили.

Ну а Ливерпуль за неделю проиграл 2 турнира. Конечно, Кубок лиги наименее ценный трофей в Англии, но после вылета из ЛЧ это серьезный удар. Где был Салах? Он вообще играл? Претендент на ЗМ как будто в отпуске был.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:36
С победой Ньюкасл!
А с Ливерпулем не понятно, что происходит…
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:35
С Победой Ньюкасл и не отчаиваться Ливерпулю! Не каждый Сорок Обыграет в Финале!!!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:34
очень уверено держались сороки,контролировали ход матча.... Ливерпуль после вылета от ПСЖ - слегка поплыл. Игры опять не было. Нападение сыграло не ахти,благодаря центру. Даже Сороки заслужили победы больше,чем ПСЖ.
Надеямся что АПЛ хоть не просрут
SHEARER
SHEARER
вчера в 21:34
Спасибо за победу-кубок Ньюкасл Юнайтед!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:34
Ливерпулю осталось ещё каким-то чудом слить АПЛ и вообще будет анекдот))
SHEARER
SHEARER
вчера в 21:33, ред.
Аааас с 55 года первый трофей я в ах
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