«Ньюкасл Юнайтед» одолел «Ливерпуль» и выиграл Кубок Английской Лиги

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вчера, 21:32

«Ливерпуль» уступил «Ньюкаслу» в финале Кубка Английской Лиги (1:2).

Дэн Берн вывел гостей вперед на 45-й минуте, Александер Исак удвоил преимущество команды на 52-й. Федерико Кьеза отыграл один мяч на 90+4-й.

«Сороки» впервые выиграли данный трофей.