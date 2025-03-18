Месси получил травму и не сыграет с Уругваем и Бразилией

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси получил травму.
Аргентинец прошёл МРТ, чтобы оценить степень дискомфорта в приводящей мышце, который он испытал во время вчерашнего матча с «Атлантой Юнайтед».
Результаты обследования подтвердили наличие лёгкой травмы приводящей мышцы. О сроках восстановления не сообщается. В связи с повреждением форвард пропустит мартовские матчи сборной Аргентины с Уругваем и Бразилией, которые пройдут в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.
Это лёгкая травма, которая встречается начиная с детского футбола, что там тоже все постарели?
Это лёгкая травма, которая встречается начиная с детского футбола, что там тоже все постарели?