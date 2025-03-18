Месси получил травму и не сыграет с Уругваем и Бразилией

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сегодня, 08:34

Нападающий «Интер Майами» получил травму.

Аргентинец прошёл МРТ , чтобы оценить степень дискомфорта в приводящей мышце, который он испытал во время вчерашнего матча с «Атлантой Юнайтед».

Результаты обследования подтвердили наличие лёгкой травмы приводящей мышцы. О сроках восстановления не сообщается. В связи с повреждением форвард пропустит мартовские матчи сборной Аргентины с Уругваем и Бразилией, которые пройдут в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.