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Месси получил травму и не сыграет с Уругваем и Бразилией

сегодня, 08:34
Атланта ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Атланта Юнайтед1 : 2Логотип футбольный клуб Интер МайамиИнтер МайамиМатч завершен

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси получил травму.

Аргентинец прошёл МРТ, чтобы оценить степень дискомфорта в приводящей мышце, который он испытал во время вчерашнего матча с «Атлантой Юнайтед».

Результаты обследования подтвердили наличие лёгкой травмы приводящей мышцы. О сроках восстановления не сообщается. В связи с повреждением форвард пропустит мартовские матчи сборной Аргентины с Уругваем и Бразилией, которые пройдут в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

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Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 09:12
Это решение самого Месси.
r9sjzgv9npqf
r9sjzgv9npqf
сегодня в 09:03
Матчи ответственные, можно и пропустить, чтобы не напрягаться
xgx597948vr6
xgx597948vr6
сегодня в 09:01
Сборной Аргентине пора привыкать играть без Месси.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 08:50
К чему вы это написали?
Это лёгкая травма, которая встречается начиная с детского футбола, что там тоже все постарели?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 08:42
Думаю, что сб. Аргентины и без Месси хорошо проведет эти ближайшие матчи с Уругваем и Бразилией
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:39
Лео Скорейшего выздоровления и здоровья
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 08:35, ред.
Старение некоторые учёные давно предлагают прировнять к болезни
Гость
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